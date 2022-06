- Jest to wyraźny sygnał, że możliwe jest rozwiązywanie sporów granicznych w pragmatyczny i pokojowy sposób, w którym wszystkie strony są zwycięzcami - podkreślił szef duńskiej dyplomacji Jeppe Kofod.

"Wojna o whiskey". Dania i Kanada z kompromisem

Oba kraje w 1973 roku przystąpiły do wytyczenia granicy między należącą do Danii Grenlandią a Kanadą, ale nie były w stanie uzgodnić, do którego państwa powinna należeć położona w cieśninie Naresa wyspa Hansa.

W 1984 roku duński minister ds. Grenlandii zawiesił na wyspie flagę Danii, a pod masztem zakopał butelkę tradycyjnego sznapsa. Następnie Kanadyjczycy zatknęli swoją flagę i zostawili butelkę kanadyjskiej brandy. Przez dziesięciolecia na zmianę wymieniano flagi oraz alkohole.

Reklama

"Wojna o whiskey" a symboliczny kompromis

Ekspert Duńskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych (DIIS) Marc Jacobsen uważa, że porozumienie w sprawie wyspy Hansa jest symboliczne, gdyż "dowodzi, że wytyczenie granic w Arktyce w drodze negocjacji może się powieść". - Nie byłoby to możliwe, gdyby w spór zaangażowana była Rosja - stwierdził.

W wypowiedzi dla telewizji TV 2 Jacobsen przypomina, że Dania, Rosja oraz Kanada prowadzą badania, aby udowodnić swoje prawa do obszarów wokół bieguna północnego. - Rosjanie mają przewagę, najszybciej zgłaszają swoje roszczenia do ONZ - podkreślił ekspert.