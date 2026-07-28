Koniec taryfy ulgowej dla Rosjan. Zaostrzają przepisy, bo chcą wejść do UE
Licząc na rychłe członkostwo w Unii Europejskiej, Czarnogóra zaostrza przepisy dotyczące wjazdu na swoje terytorium. Od 1 listopada skończy się dla Rosjan ruch bezwizowy do tego kraju. Na liście objętych nowymi przepisami znaleźli się także obywatele kilku sojuszniczych względem Rosji państw.
W skrócie
- Czarnogóra od 1 listopada wprowadzi obowiązek wizowy dla Rosjan oraz obywateli kilku innych krajów.
- Dotychczas Rosjanie mogli przebywać w Czarnogórze bez wizy przez 30 dni, a kraj stał się popularny wśród uciekających po wybuchu wojny w Ukrainie.
- Nowe przepisy obejmą Białoruś, Chiny, Rosję, Arabię Saudyjską i Turcję, z docelowym wdrożeniem systemu wiz elektronicznych.
- Czarnogóra dąży do członkostwa w Unii Europejskiej do 2028 roku i już jest państwem należącym do NATO.
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Dotychczas Rosjanie mogli w Czarnogórze przebywać bez wizy na okres do 30 dni. Portal The Moscow Times przypomina, że państwo na Bałkanach stało się rajem dla uciekających z Rosji po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie.
Jeszcze niedawno w liczącej 623 tys. mieszkańców Czarnogórze przebywało około 21 tys. Rosjan. Na wiosnę, po pierwszych doniesieniach o wprowadzeniu obowiązku wizowego 14 tys. z nich miało opuścić kraj.
Czarnogóra wprowadza nowe przepisy. Regulacje uderzą w Rosjan
Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada. "Obywatele krajów, których systemy wizowe nie były wcześniej dostosowane do systemu Unii Europejskiej (Białoruś, Chiny, Rosja, Arabia Saudyjska i Turcja), będą musieli posiadać wizę" - ogłosiło czarnogórskie MSZ.
Podgorica przekazała, że "łagodzi wszelkie potencjalne negatywne skutki" nowego prawodawstwa. Celem długoterminowym jest wprowadzenie systemu wiz elektronicznych.
Czarnogóra złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2008 roku. Ledwie dwa lata wcześniej odłączyła się od Serbii i stworzyła oddzielne państwo. W 2028 roku, w 20. rocznicę wniosku o akcesję, kraj ten chciałby dołączyć do UE. Za integracją przemawia m.in. fakt posiadania wspólnej waluty. Czarnogóra przyjęła euro w 2002 roku.
- Przystąpienie Czarnogóry do Unii jako 28. państwa członkowskiego do 2028 roku jest w zasięgu ręki - mówiła w czerwcu na szczycie UE - Bałkany Zachodnie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Czarnogóra dąży do członkostwa w UE. Jest już w NATO
Podgorica już wcześniej mówiła jednym głosem z Brukselą. Rząd nałożył sankcje na Rosję za aneksję Krymu w 2014 roku, a osiem lat później za rozpętanie pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie.
W 2008 roku Czarnogóra rozpoczęła dialog dotyczący członkostwa w NATO. Oficjalne zaproszenie wystosowano w 2015 roku, a dwa lat później państwo przyjęto do militarnego Sojuszu.
Źródło: The Moscow Times