W skrócie Czarnogóra od 1 listopada wprowadzi obowiązek wizowy dla Rosjan oraz obywateli kilku innych krajów.

Dotychczas Rosjanie mogli przebywać w Czarnogórze bez wizy przez 30 dni, a kraj stał się popularny wśród uciekających po wybuchu wojny w Ukrainie.

Nowe przepisy obejmą Białoruś, Chiny, Rosję, Arabię Saudyjską i Turcję, z docelowym wdrożeniem systemu wiz elektronicznych.

Czarnogóra dąży do członkostwa w Unii Europejskiej do 2028 roku i już jest państwem należącym do NATO.

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Dotychczas Rosjanie mogli w Czarnogórze przebywać bez wizy na okres do 30 dni. Portal The Moscow Times przypomina, że państwo na Bałkanach stało się rajem dla uciekających z Rosji po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie.

Jeszcze niedawno w liczącej 623 tys. mieszkańców Czarnogórze przebywało około 21 tys. Rosjan. Na wiosnę, po pierwszych doniesieniach o wprowadzeniu obowiązku wizowego 14 tys. z nich miało opuścić kraj.

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Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada. "Obywatele krajów, których systemy wizowe nie były wcześniej dostosowane do systemu Unii Europejskiej (Białoruś, Chiny, Rosja, Arabia Saudyjska i Turcja), będą musieli posiadać wizę" - ogłosiło czarnogórskie MSZ.

Podgorica przekazała, że "łagodzi wszelkie potencjalne negatywne skutki" nowego prawodawstwa. Celem długoterminowym jest wprowadzenie systemu wiz elektronicznych.

Czarnogóra złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2008 roku. Ledwie dwa lata wcześniej odłączyła się od Serbii i stworzyła oddzielne państwo. W 2028 roku, w 20. rocznicę wniosku o akcesję, kraj ten chciałby dołączyć do UE. Za integracją przemawia m.in. fakt posiadania wspólnej waluty. Czarnogóra przyjęła euro w 2002 roku.

- Przystąpienie Czarnogóry do Unii jako 28. państwa członkowskiego do 2028 roku jest w zasięgu ręki - mówiła w czerwcu na szczycie UE - Bałkany Zachodnie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

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Podgorica już wcześniej mówiła jednym głosem z Brukselą. Rząd nałożył sankcje na Rosję za aneksję Krymu w 2014 roku, a osiem lat później za rozpętanie pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie.

W 2008 roku Czarnogóra rozpoczęła dialog dotyczący członkostwa w NATO. Oficjalne zaproszenie wystosowano w 2015 roku, a dwa lat później państwo przyjęto do militarnego Sojuszu.

Źródło: The Moscow Times





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