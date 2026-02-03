W skrócie Donald Trump podpisał pakiet ustaw budżetowych, kończąc częściowy shutdown w USA.

Pakiet budżetowy zapewnia środki dla Pentagonu i kilku resortów oraz przedłuża finansowanie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego o dwa tygodnie.

Demokraci postulują zmiany w pracy służb oraz obowiązek noszenia przez agentów kamer na mundurach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek w Gabinecie Owalnym prezydent USADonald Trump podpisał pakiet ustaw budżetowych, przyjęty wcześniej przez Kongres, dzięki czemu w Stanach Zjednoczonych zakończył się trwający od soboty częściowy shutdown, czyli paraliż agencji rządowych.

USA: Donald Trump podpisał ustawy. To koniec drugiego shutdownu

Pakiet zapewnia całoroczny budżet dla Pentagonu oraz resortów transportu, mieszkalnictwa, zdrowia, edukacji i pracy. Na dwa tygodnie przedłużone zostają natomiast fundusze dla Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS).

Rozwiązanie to ma umożliwić wynegocjowanie przez partie wprowadzenia żądanych przez demokratów zmian w działaniu resortu w obliczu zastrzelenia przez funkcjonariuszy federalnych Alexa Prettiego w Minneapolis, a wcześniej innej obywatelki USA - Renee Good.

Wrze w USA. Agenci mają nosić kamery

Demokraci chcą m.in. zakazu patrolowania ulic przez funkcjonariuszy służb imigracyjnych, zakazu wchodzenia do domów bez sądowych nakazów oraz obowiązku noszenia przez nich kamer na mundurach.

Sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem informowała w poniedziałek, że agenci federalni w Minnesocie będą wyposażeni w kamery przy mundurach. Decyzja ma wejść w życie w trybie natychmiastowym. Również wśród republikanów nie brakowało głosów poparcia dla wyposażenia funkcjonariuszy w kamery.

Kończący się we wtorek shutdown był już drugim w obecnej kadencji Trumpa po rekordowym 43-dniowym całkowitym paraliżu państwa, trwającym od października do połowy listopada ubiegłego roku. Tym razem miał on bardzo ograniczone praktyczne skutki, bo trwał jedynie dwa dni robocze.

"Wydarzenia": Tablica pochwalna dla wójta. W tekst wkradł się jednak błąd Polsat News