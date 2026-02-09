W skrócie Peter Magyar zapowiedział zawieszenie nadawania wiadomości w węgierskich mediach publicznych po zmianie władzy.

Lider TISZY oskarżył państwową spółkę MTVA o działalność propagandową i zachęcał obywateli do protestów.

W ostatnich latach niezależne media na Węgrzech były przejmowane przez osoby powiązane z rządem, a wybory parlamentarne odbędą się 12 kwietnia.

Peter Magyar w niedzielę zabrał głos w sprawie dalszego funkcjonowania mediów publicznych na Węgrzech. We wpisie opublikowanym na platformie X zapowiedział, że ich działalność zostanie zawieszona "natychmiast" po zmianie władzy w kraju.

"Zawiesimy nadawanie wiadomości w mediach publicznych do czasu zapewnienia warunków umożliwiających obiektywne i bezstronne ich działanie" - zadeklarował Magyar.

Media publiczne na Węgrzech. Lider opozycji chce rozprawić się z "fabryką propagandy"

Lider opozycyjnej TISZY w swoich wcześniejszych wypowiedziach zachęcał węgierskich obywateli do wyrażenia sprzeciwu wobec - jak to określił - "rządowej fabryki propagandy". W październiku 2024 roku nawoływał do dołączenia do protestu przed siedzibą spółki medialnej MTVA.

Apelując do Węgrów o dołączenie do demonstracji, przekonywał, że ta powinna zainteresować tych, którzy "chcą dla swoich dzieci i wnuków wolnych Węgier, w których da się normalnie żyć". Ostatecznie w proteście wzięły udział tysiące osób.

Rynek medialny na Węgrzech. Wiele tytułów pisze pod dyktando Orbana

Premier Węgier Viktor Orban w ostatnich latach sukcesywnie przejmował kontrolę nad mediami. W ostatnich latach kilka niezależnych tytułów upadło lub zostało sprzedanych osobom powiązanym z rządem.

Stało się tak m.in. w przypadku tabloidu "Blikk", który w szczytowym momencie był czytany przez około trzy miliony osób w skali miesiąca. W listopadzie 2025 roku medium to zostało zakupione przez grupę Indamedia, która - jak zauważył brytyjski "The Guardian" - jest powiązana z Orbanem i podziela wartości przez niego wyznawane.

Organizacje zajmujące się ochroną wolności prasy, takie jak Reporterzy bez Granic, umieszczają Węgry na tyłach listy krajów UE pod względem wolności mediów.

Wybory parlamentarne na Węgrzech już w kwietniu

Niebawem na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Termin głosowania wyznaczono na 12 kwietnia. Jak wynika z opublikowanego we wtorek sondażu Centrum Badań 21, 53 proc. zdecydowanych wyborców popiera TISZĘ, a 37 proc. - FIDESZ.

Zdaniem badaczy jedyną partią poza ugrupowaniami Petera Magyara i Viktora Orbana, która przekroczy próg wyborczy, będzie skrajnie prawicowa Mi Hazank.

Kolejne badanie, przeprowadzone przez Median dla tygodnika "HVG", pokazało, że 54 proc. respondentów uważa Magyara za osobę odpowiednią do sprawowania urzędu premiera. 46 proc. ankietowanych nadal popiera Orbana.

