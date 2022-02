Koronawirus w Polsce Amantadyna a COVID-19. Są wyniki badań. Konferencja w Ministerstwie Zdrowia

W Kłajpedzie na Litwie odnaleziono ciało 46-letniego Michała Kąkola.

O poszukiwaniach chirurga-onkologa pisaliśmy w październiku. Wówczas lokalne media donosiły, że ostatni raz Kąkol był widziany w Sopocie, a jego ślad urywa się na brzegu Bałtyku .



46-latek z Trójmiasta przez ostatnie miesiące był poszukiwany tzw. żółtą notą Interpolu - oznacza to, że służby sprawdzały ślady obecności mężczyzny we wszystkich państwach, które są partnerami dla tej instytucji.



Gdy rozpoczęto poszukiwania, DNA Michała Kąkola trafiło do specjalnej bazy. To pomogło śledczym w ustaleniu tożsamości mężczyzny, którego ciało znaleziono na plaży w Kłajpedzie.



Michał Kąkol nie żyje. Polacy czekają na dane z Litwy

- Ze wstępnych informacji przekazanych nam przez stronę litewską wynika, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie - przekazał w rozmowie z serwisem trojmiasto.pl Michał Sienkiewicz z KPW w Gdańsku. Jak zaznaczył policjant, przyczyna śmierci polskiego lekarza wciąż jest ustalana.



Aktualnie polskie służby czekają na przekazanie dokumentów przez stronę litewską. Te mają zawierać dane medyczne, ale też informacje o tym, w jakich okolicznościach odnaleziono ciało 46-letniego Michała Kąkola.