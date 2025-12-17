W skrócie Sprzedano 232 zestawy ostatnich jednocentowych monet wybitych w USA, osiągając łączną wartość 16,76 mln dolarów.

W każdym zestawie znalazły się dwa klasyczne centy i jedna złota moneta pamiątkowa.

Produkcja jednocentówek przestała być opłacalna z powodu zbyt wysokich kosztów, a ostatni zestaw z matrycami osiągnął cenę 800 tys. dolarów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Amerykańska mennica sprzedała 232 zestawy zawierające ostatnie jednocentówki. Wybite w listopadzie monety zostały sprzedane na aukcji za łączną kwotę 16,76 mln dolarów - podała w środę agencja AP.

Każdy z zestawów zawierał po trzy monety: jednocentówki wybite przez mennice w Denver i Filadelfii oraz pamiątkową monetę z 24-karatowego złota.

Ostatni zestaw, zawierający dodatkowo trzy matryce użyte do wybicia jednocentówek, został sprzedany za 800 tys. dolarów.

USA. Ostatnie jednocentowe monety sprzedano na aukcji

W listopadzie administracja USA zrezygnowała z wprowadzania nowych jednocentówek; starsze monety pozostają dalej w obiegu.

Ich wytwarzanie stało się za drogie: koszt produkcji pojedynczej monety już przed kilkunastu laty dwukrotnie przekroczył wartość, jaką reprezentowała.

Jednocentówki wprowadzono do użytku w 1793 r. W pierwszej dekadzie XX wieku za jednego centa można było kupić gazetę "New York Tribune", a za 4-5 centów - bochenek chleba. Tygodniowe zarobki amerykańskiego mężczyzny sięgały 11,16 USD, kobiety - od 4 do 6 dolarów.

Morawiecki w "Gościu Wydarzeń": Jak pan nie ma co robić, to proszę czytać Kurskiego Polsat News