Koniec misji Grety Thunberg. Aktywistka deportowana z Izraela

Izrael poinformował, że rozpoczął deportację 12 działaczy propalestyńskich. Wśród nich jest Greta Thunberg, która została zatrzymana w poniedziałek podczas próby dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Aktywistka poleciała do Francji skąd uda się do Szwecji.