Koniec konfliktu na Bliskim Wschodzie. USA i Iran podpisały porozumienie
Stany Zjednoczone i Iran podpisały elektronicznie wynegocjowane wcześniej porozumienie - poinformował rzecznik prasowy irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Esmail Baghaei. Informację tę potwierdziła również agencja Axios powołując się na amerykańskich urzędników. Pierwotnie umowa miała zostać podpisana w piątek w Szwajcarii.
- Tekst porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi został już oficjalnie sfinalizowany, ponieważ obie strony go podpisały - przekazał rzecznik irańskiego MSZ cytowany przez agencję Tasnim. Jak zaznaczył umowa została podpisana elektronicznie w językach angielskim i perskim przez przywódców obu krajów, a jej "złamanie będzie bardziej kosztowne".
Źródło w amerykańskiej administracji potwierdziło agencji Axios, że Donald Trump złożył już swój podpis pod porozumieniem. Przywódca USA miał złożyć swój podpis pod dokumentem podczas kolacji w Wersalu z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona.
Pierwotnie do podpisania umowy kończącej wojnę miało dojść w piątek w Szwajcarii. W środę amerykańskie media informowały jednak, że obie strony prowadzą rozmowy nad wcześniejszym wejściem w życia porozumienia.
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