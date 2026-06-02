Koniec głosowania w ONZ. Polska zajmie kluczowe stanowisko

W skrócie Polska została wybrana do prezydium Zgromadzenia Ogólnego ONZ na stanowisko jednego z wiceprzewodniczących.

Stałym przedstawicielem RP przy ONZ, który będzie pełnił tę rolę, jest Krzysztof Szczerski.

W wyniku głosowania przewodniczącym 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ został Chalilur Rahman z Bangladeszu.

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"Wybory przyniosły istotne rozstrzygnięcie dla Polski, która została wybrana do prezydium na stanowisko jednego z wiceprzewodniczących Zgromadzenia Ogólnego" - powiadomiła ambasada RP przy ONZ.

Jak dodano w komunikacie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej, Polskę w tej roli reprezentować będzie stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski.

Polska z kluczową rolą w ONZ. Koniec głosowania

Jak podkreślono, najważniejszym rozstrzygnięciem wtorkowego głosowania było powierzenie przewodnictwa 81. sesji reprezentantowi Bangladeszu. Uzyskał on większe poparcie niż kandydat Cypru.

Nowo wybrany przewodniczący Chalilur Rahman będzie odpowiedzialny za kierowanie obradami Zgromadzenia Ogólnego, prowadzenie debat oraz reprezentowanie tego organu na arenie międzynarodowej, odgrywając kluczową rolę w koordynacji jego prac.

Wybory miały na celu obsadzenie kluczowych funkcji w Zgromadzeniu Ogólnym na jego 81. sesję. Oprócz przewodniczącego oraz prezydium ZO państwa członkowskie wyłoniły także składy wszystkich głównych komitetów.





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