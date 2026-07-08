W skrócie Parlament Europejski zaakceptował rezolucję, która wyraża wsparcie dla postępów Ukrainy w procesie ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej.

W dokumencie wyrażono ubolewanie w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA", zwłaszcza w kontekście polskiej wrażliwości historycznej.

Podczas głosowania część polskich europosłów zgłaszała sprzeciw wobec upamiętnienia UPA, a proponowane poprawki i wyrażone stanowiska dotyczyły również kwestii relacji polsko-ukraińskich i europejskich wartości.

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Zakończyło się głosowanie nad rezolucją w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Parlament Europejski poparł kontynuowanie procesu akcesyjnego.

Wcześniej do projektu większość frakcji zgłosiła poprawki, odnoszące się do upamiętnienia przez Wołodymyra Zełenskiego Ukraińskiej Armii Powstańczej.

Kwestia jednostki "Bohaterów UPA". PE wyraził ubolewanie

Europosłowie przyjęli poprawkę w sprawie UPA zaproponowaną przez Europejską Partię Ludową (EPL). Poprawkę, głosowaną w pięciu częściach, przyjęto znaczącą większością.

PE wyraził ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy. Wyraził też ubolewanie, że "zwłaszcza w świetle niezachwianego wsparcia Polski dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją zaniedbano fakt, że kwestia ta jest delikatna i bolesna dla polskiego społeczeństwa w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA i rodzin zabitych".

Ponadto zdaniem europosłów decyzja Zełenskiego "szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych i bolesnych aspektów w dwustronnych stosunkach historycznych w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, a także nie jest zgodna z wartościami europejskimi".

Napięcia podczas głosowania ws. Ukrainy

W trakcie głosowania poprawkę ustną zgłosił m.in. europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zaproponował, by w rezolucji przyjęto zapis, że "PE upomina się o pamięć 100 tys. bestialsko pomordowanych w rzezi wołyńskiej Polaków i Żydów", dodatkowo zdecydowanie nie akceptuje "kultu bandytów z UPA i Stepana Bandery", którzy odpowiadają za ludobójstwo i - jak mówił - współpracę z przywódcą III Rzeszy.

Europoseł domagał się również, by uznano, że "ideologia banderowska jest lustrzanym odbiciem nazistowskiej". Natomiast poprawkę w tym brzmieniu odrzucono.

Inny z europosłów na koniec głosowania stwierdził, że w jego trakcie ktoś - nie wskazał kto - nazwał część głosujących nazistami. Przewodniczący posiedzenia zapowiedział, że zostanie przejrzane nagranie, a osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje.

Parlament Europejski. Raport w sprawie akcesji Ukrainy do UE

Europosłowie dokonywali dorocznej oceny postępów Ukrainy w procesie dołączania do Unii Europejskiej. Sesja parlamentarna rozpoczęła się w poniedziałek, we wtorek natomiast przeprowadzono debatę w tej sprawie.

Część polskich europosłów zabierała głos, podkreślając, że upamiętnienie UPA jest niezgodne z wartościami europejskimi i stoi na przeszkodzie do członkostwa Ukrainy w UE. Ewa Zajączkowska-Hernik podarła czerwono-czarną flagę ukraińskich nacjonalistów, wspominając zbrodnię wołyńską. - Jako Polacy nigdy nie powinniśmy zgodzić się na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej - powiedziała.

Europejska Partia Ludowa, do której należą KO i PSL, w poprawce do rezolucji proponowała, aby Europarlament uznał decyzję Zełenskiego za niepotrzebną i niesprowokowaną.





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