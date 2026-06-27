W skrócie Donald Trump staje się coraz mniej zadowolony z działań Władimira Putina i możliwa jest zmiana dotychczasowej polityki wobec Rosji.

Podczas szczytu G7 prezydent USA wyraził wątpliwości co do zwycięstwa Rosji oraz rozważa zwiększenie presji na ten kraj, jednak inni przywódcy mają wątpliwości co do realnych działań USA.

Marco Rubio zaznaczył, że podczas rozmów na Alasce nie osiągnięto żadnych porozumień w sprawie Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Podczas ubiegłotygodniowego szczytu G7 Donald Trump miał przyznać, że Ukraina "radzi sobie całkiem nieźle" w wojnie z Rosją. Jak twierdzą dwaj urzędnicy cytowani przez Axios, prezydent USA nie jest już przekonany, że Rosja zdoła odnieść zwycięstwo.

Według rozmówców portalu Trump podczas rozmów wyrażał sceptycyzm wobec działań Władimira Putina i mówił o możliwości zwiększenia presji na Rosję. Jednocześnie część zagranicznych przywódców ma wątpić, że deklaracje te przełożą się na konkretne działania administracji USA.

Media: Trump może odejść od "porozumień z Anchorage"

Axios przypomina, że w ramach nieoficjalnych tzw. porozumień z Anchorage Stany Zjednoczone miały zaakceptować rosyjski postulat pozostawienia Donbasu pod kontrolą Moskwy jako element ewentualnego porozumienia pokojowego.

Portal podkreśla jednak, że nasilające się ukraińskie ataki na terytorium Rosji miały wpłynąć na zmianę oceny potencjału militarnego Kremla przez Donalda Trumpa.

Część analityków pozostaje jednak sceptyczna. Ich zdaniem zwiększenie intensywności ukraińskich uderzeń nie musi przyspieszyć rozmów pokojowych, lecz może umocnić w Rosji przekonanie o konieczności dalszego prowadzenia wojny.

Marco Rubio: Nie było żadnych ustaleń

Do doniesień dotyczących spotkania Trumpa z Putinem odniósł się wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Jak podkreślił, podczas rozmów prezydenta Stanów Zjednoczonych z Władimirem Putinem na Alasce 15 sierpnia ubiegłego roku nie zawarto żadnego porozumienia dotyczącego Ukrainy.

- Na Alasce przedstawiono propozycję, ale nie osiągnięto żadnych uzgodnień - zaznaczył Rubio.

Źródło: Unian





Błaszczak w ''Gościu Wydarzeń'' o zwrocie ukraińskiego odznaczenia: Jestem solidarny z panem prezydentem Nawrockim Polsat News