Kongresmenka Mary Miller podziękowała Donaldowi Trumpowi za "zwycięstwo białego życia"

Oprac.: Paulina Sowa Świat

- W imieniu wszystkich patriotów w Ameryce chcę podziękować za to historyczne zwycięstwo "białego życia" w Sądzie Najwyższym - zwróciła się do Donalda Trumpa kongresmenka Mary Miller. Jej słowa były nawiązaniem do orzeczenia Sądu Najwyższego USA o unieważnieniu konstytucyjnego prawa do aborcji.

Zdjęcie Mary Miller i Donald Trump na wiecu wyborczym w Illinois / Quincy Herald-Whig/Associated Press/East News / East News