W skrócie Ponad 140 kongresmenów demokratycznych domaga się impeachmentu Kristi Noem po śmiercionośnych interwencjach służb federalnych w Minneapolis.

Pod wnioskiem o odwołanie szefowej DHS podpisały się czołowe postacie Partii Demokratycznej, oskarżając ją o nadużycia i utratę zaufania publicznego.

Republikanie zapowiadają własne przesłuchania dotyczące działań służb federalnych i władz lokalnych, a DHS odpiera zarzuty, twierdząc, że egzekwuje prawo ustanowione przez Kongres.

To najpoważniejszy jak dotąd kryzys wewnątrz resortu odpowiedzialnego za twardy kurs nowej administracji. Kristi Noem, która jako minister DHS realizuje kluczowe założenia prezydenta Trumpa, znalazła się pod ostrzałem opozycji.

Demokraci wykorzystują tragiczne wydarzenia w Minneapolis, by zakwestionować nie tylko metody działania służb federalnych, ale i sposób nadzoru nad nimi.

W poniedziałek pod wnioskiem o wszczęcie procedury impeachmentu podpisało się 140 demokratycznych członków Izby Reprezentantów - to blisko dwie trzecie ustawodawców tej partii w niższej Izbie Kongresu (demokraci mają w niej 213 miejsc, republikanie 218 - red.).

Inicjatywa, której przewodzi Robin Kelly z Illinois, zyskała na znaczeniu po śmierci Alexa Prettiego. Mężczyzna został zastrzelony podczas akcji agentów Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Cel (ICE). Była to już druga taka tragedia w krótkim czasie - na początku miesiąca w podobnych okolicznościach zginęła Renee Good.

Strzelanina w Minneapolis. Fala krytyki w Izbie Reprezentantów i Senacie

Do grupy ustawodawców domagających się usunięcia Kristi Noem dołączyły czołowe postacie Partii Demokratycznej, w tym Alexandria Ocasio-Cortez oraz wpływowi kongresmeni tacy jak Bennie Thompson czy Joe Neguse. Zarzuty sformułowane przeciwko szefowej DHS obejmują utrudnianie prac Kongresu, nadużycie zaufania publicznego oraz działanie w sytuacji konfliktu interesów.

"Kongresmenka Robin Kelly, dysponując poparciem zdecydowanej większości swojej partii, może wymusić głosowanie nad odwołaniem Noem już w przyszłym tygodniu" - przewiduje Axios.

Głosy krytyki płyną nie tylko z Izby Reprezentantów, ale i z Senatu. Peter Welch, senator z Vermont, wprost wezwał w poniedziałkowym wywiadzie Noem do złożenia rezygnacji.

- Noem musi odejść. Nikt już nie wierzy, że wykonuje swoje obowiązki w sposób uczciwy - stwierdził Welch cytowany przez portal "The Hill".

Senator ostro ocenił sposób, w jaki resort zareagował na śmierć mieszkańców Minneapolis oraz metody prowadzenia polityki imigracyjnej. Ostrzegł też, że jeśli szefowa resortu sama nie ustąpi, poprze procedurę jej odwołania.

DHS odpiera te oskarżenia. Przedstawiciele administracji argumentują, że ministerstwo jedynie egzekwuje prawo ustanowione przez Kongres. Jednocześnie republikanie - zapowiadają własne przesłuchania na Kapitolu, chcąc zbadać nie tylko działania służb federalnych, ale i odpowiedzialność władz lokalnych za sytuację w mieście.

