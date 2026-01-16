W skrócie Lisa Murkowski stwierdziła, że Kongres USA ma narzędzia do uniemożliwienia Donaldowi Trumpowi realizacji planów wobec Grenlandii.

Senator Chris Coons zapowiedział, że będzie dążył do wprowadzenia przepisów ograniczających prawo Trumpa do działania bez zgody Kongresu.

Przedstawiono projekt ustawy uniemożliwiający Stanom Zjednoczonym zaatakowanie innego państwa NATO, czemu Biały Dom zarzucił niezgodność z konstytucją.

Murkowski zabrała głos po zakończeniu spotkania grupy amerykańskich kongresmenów reprezentujących obie partie polityczne z przedstawicielami Danii i Grenlandii. Podkreśliła, że kluczowym przesłaniem dla duńskich obywateli po rozmowach jest "zrozumienie, że w Stanach Zjednoczonych obowiązuje trójpodział władzy".

- W Kongresie dysponujemy wieloma narzędziami wynikającymi z naszych konstytucyjnych uprawnień - stwierdziła, dodając, że szczególnie istotne są te dotyczące przyznawania środków władzy federalnej.

Grenlandia. Część kongresmenów chce zatrzymać Donalda Trumpa

Republikanka zaznaczyła, że Grenlandia powinna być postrzegana jako "sojusznik", a nie "aktywo", które można zdobyć.

W podobnym duchu po zakończeniu spotkania wypowiedział się senator Chris Coons z Partii Demokratycznej. Podkreślił, że będzie naciskał na uchwalenie przepisów, które pozwolą na ograniczenie prawa Trumpa do działania bez zgody Kongresu.

Polityk podkreślił również, że argumenty Trumpa dotyczące zagrożenia dla amerykańskiego bezpieczeństwa są nietrafione. - Czy istnieją realne, naglące zagrożenia dla bezpieczeństwa Grenlandii ze strony Chin i Rosji? Nie, nie dzisiaj - stwierdził.

Stany Zjednoczone. Donald Trump zostanie zatrzymany w Kongresie?

W tym tygodniu grupa amerykańskich ustawodawców należących do obu głównych amerykańskich partii przedstawiła projekt ustawy, który ma uniemożliwić Stanom Zjednoczonym zaatakowanie innego państwa NATO.

Biały Dom argumentuje, że taka ustawa, zakładając, że zostałaby przegłosowana, byłaby niezgodna z konstytucją.

Spotkanie przedstawicieli Danii i Grenlandii z amerykańskimi kongresmenami poprzedziły przeprowadzone w Białym Domu rozmowy delegacji tych państw z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em i sekretarzem stanuMarco Rubio.

Po ich zakończeniu duński minister spraw zagranicznych oświadczył, że nie udało się zmienić stanowiska amerykańskiego w sprawie Grenlandii. Zapowiedziano jednak wzmocnienie współpracy z USA.

