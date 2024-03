Przedłużenie obecnego prowizorium budżetowego przegłosował Senat w czwartek wieczorem po tym, jak kilka godzin wcześniej zrobiła to Izba Reprezentantów. W obydwu przypadkach ustawę przyjęto przy poparciu większości deputowanych obu partii i sprzeciwie najbardziej konserwatywnej części Republikanów.

Uchwała ma dać dodatkowy tydzień na przyjęcie budżetu i pozwolić na uniknięcie paraliżu prac części agencji federalnych. Prowizorium, już czwarte od wygaśnięcia budżetu na poprzedni rok z końcem września, zapewnia finansowanie dla części resortów i agencji - w tym departamentów ds. weteranów, energii, budownictwa, czy konstrukcji wojskowych do 8 marca, zaś dla pozostałych - do 22 marca. Do tego czasu prawodawcy mają nadzieję sfinalizować negocjacje nad kształtem 12 ustaw, które mają stanowić pełny całoroczny budżet państwa.