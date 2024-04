"Mówimy naszym przeciwnikom: nie zadzierajcie z nami"

- Dziś Senat wysyła zjednoczony przesłanie całemu światu: Ameryka zawsze będzie bronić demokracji w jej godzinie potrzeby. Mówimy naszym sojusznikom: jesteśmy z wami. Mówimy naszym przeciwnikom: nie zadzierajcie z nami. Mówimy światu: zrobimy wszystko, co tylko możliwe, by bronić demokracji i naszego sposobu życia - oznajmił po głosowaniu lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer.

Głosowanie oznacza, że Senat ma maksymalnie 30 godzin na zakończenie debaty i przejście do głosowania nad przyjęciem ustawy. Według Bloomberga i innych mediów, może dojść do tego wcześniej, jeszcze we wtorek wieczorem lub w nocy. Otwiera to drogę do ostatecznego zakończenia kwestii pakietu po sześciu miesiącach od zgłoszenia go przez prezydenta Joe Bidena. Prezydent zapowiedział natychmiastowe podpisanie ustawy i równie szybkie wysłanie pierwszego pakietu uzbrojenia.