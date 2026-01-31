W skrócie Senat przegłosował projekt budżetu, lecz dokument czeka na przyjęcie przez Izbę Reprezentantów i podpis prezydenta Donalda Trumpa.

Shutdown obejmuje Pentagon, resorty transportu, mieszkalnictwa, zdrowia, edukacji, pracy oraz bezpieczeństwa krajowego; finansowanie dla DHS przedłużono na dwa tygodnie, dla pozostałych do końca roku fiskalnego.

Pracownicy resortów mogą być odesłani na bezpłatne urlopy lub pracować bez wynagrodzenia, podczas gdy kontrola lotów i TSA będą pracować, a działalność ICE i Border Patrol nie zostanie wstrzymana.

W sobotę w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się częściowy shutdown. To efekt nieprzyjęcia budżetu przez Izbę Reprezentantów. Ta miała czas do piątku.

W piątek Senat przegłosował projekt budżetu, obejmujący środki dla wielu agencji federalnych, lecz pakiet czeka jeszcze na przyjęcie przez niższą izbę parlamentu, która ma wznowić obrady w poniedziałek.

Paraliż będzie trwał, dopóki dokument nie zostanie podpisany przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Republikanie i demokraci przekazali mediom, że mają nadzieję, iż dojdzie do tego na początku przyszłego tygodnia.

Częściowy shutdown w USA. Problemy dotkną m.in. Pentagon

Obecny shutdown, w przeciwieństwie do tego z minionej jesieni, nie obejmuje jednak całego rządu federalnego. Dotyczy natomiast Pentagonu oraz resortów transportu, mieszkalnictwa, zdrowia, edukacji i pracy, a także resortu bezpieczeństwa krajowego (DHS).

Środki dla tych ministerstw są bowiem przewidziane w budżecie, który czeka na przyjęcie przez Izbę. Finansowanie dla DHS zostało przedłużone na dwa tygodnie, natomiast budżet dla pozostałych resortów - do września, czyli do końca obecnego roku fiskalnego.

W związku z shutdownem pracownicy wymienionych resortów mogą zostać odesłani na przymusowe, bezpłatne urlopy albo będą pracować bez wynagrodzeń (zostanie im wypłacone w późniejszym terminie).

Osoby zatrudnione w kontroli lotów i Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) będą pracować, więc nie są spodziewane utrudnienia w transporcie lotniczym. Jeśli jednak paraliż rządowy będzie się przedłużać, pasażerowie będą musieli się liczyć z tym, że na lotniskach mogą być długie kolejki i opóźnienia.

Paraliż rządu w USA. Co z działalnością ICE i Border Patrol?

Żołnierze pełniący czynną służbę są uważani za pracowników niezbędnych i muszą kontynuować pracę podczas shutdownu.

Media zaznaczają, że shutdown nie wpłynie raczej na działania służby imigracyjnej (ICE) i straży granicznej Border Patrol w Minneapolis i innych częściach kraju. Według źródła stacji NBC News pracownicy ICE mają kontynuować swoje obowiązki, lecz nie otrzymają za to wynagrodzenia.

Mimo shutdownu ICE może dalej funkcjonować dzięki środkom, które przewidziano dla tego urzędu w "jednej wielkiej, pięknej ustawie budżetowej" Donalda Trumpa.

To już drugi shutdown w obecnej kadencji Trumpa po rekordowym 43-dniowym całkowitym paraliżu państwa trwającym od października do połowy listopada 2025 roku.

