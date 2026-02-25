W skrócie Zapadł wyrok wobec Bakuaniego Diasivi po pobiciu 11-latka z Polski w pociągu w Dublinie.

Sąd wymierzył karę 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu "na surowych warunkach".

Mężczyzna ma na swoim koncie 24 wyroki skazujące i przyznał się do udziału w śmiertelnym ataku nożem.

Do zdarzenia doszło 2 lipca 2024 roku na pokładzie pociągu komunikacji podmiejskiej w Dublinie - DART. Kongijczyk Bakuani Diasivi oraz jego partnerka wsiedli do kolejki na stacji Booterstown, a następnie usiedli obok 11-letniego chłopca, jego starszej siostry i ich matki.

Rodzina miała rozmawiać po polsku i się śmiać. W pewnym momencie Diasivi zwrócił się do chłopca, pytając w wulgarny sposób, na co się patrzy i z czego śmieje. W odpowiedzi starsza siostra dziecka miała odpowiedzieć: "Coś z tobą nie tak? On ma dopiero 11 lat".

Po tych słowach między siostrą chłopca a partnerką mężczyzny doszło do sprzeczki i rękoczynów. Do awantury włączył się także 26-latek, który uderzył 11-latka pięścią w twarz.

Dublin. Atak w pociągu. Sprawca przyznał się do winy

W sprawie interweniowali także inni pasażerowie. Ponadto powiadomiono policję, która zatrzymała mężczyznę na stacji Lansdowne Road.

W trakcie dobrowolnego przesłuchania Bakuani Diasivi przyznał się do uderzenia chłopca i udziału w zdarzeniu. Argumentują swoje zachowanie, 26-latek stwierdził natomiast, że 11-latek próbował uderzyć jego partnerkę.

Sprawa miała swój finał w sądzie w Irlandii. Na jaw wyszło wówczas Diasivi w chwili zdarzenia przebywał na zwolnieniu za kaucją. Ponadto odbywał on karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.

We wtorek sędzia Orla Crowe stwierdziła, że "trudno zrozumieć, jak mogło dojść do takiej sytuacji". Ostatecznie orzekła o winie Diasivi'ego i podkreśliła, że "na szczęście chłopiec nie poniósł poważniejszych obrażeń".

Skazany nie trafi do więzienia. Sędzia dała mu "jeszcze jedną szansę"

Jednak po przeanalizowaniu wszystkich faktów i sytuacji osobistej oskarżonego 26-latka sędzia postanowiła dać mu "jeszcze jedną szansę". Z tego powodu wymierzyła mu karę 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu "na surowych warunkach".

Obrońca mężczyzny Oisin Clarke podkreślał w trakcie procesu, że partnerka 26-latka ma wkrótce urodzić, przez co będzie on musiał zostać w domu, aby jej pomagać. Ponadto podkreślał, że mężczyzna pracował na pół etatu i jest "utalentowanym muzykiem", który podpisał kontrakt z wytwórnią płytową.

Clark zaznaczył, że uderzenie chłopca było "nikczemnym przestępstwem", ale jego klient "wpadł w furię i pod wpływem impulsu stał się nadopiekuńczy wobec swojej partnerki". Zaznaczył też, że sprzeczka "toczyła się głównie między dwiema kobietami".

Adwokat zauważył także, że jego klient nie był wcześniej karany za przemoc i żałuje swoich czynów. Diasivi ponadto zapowiedział wpłacenie do sądu 1000 euro jako dowodu swojej skruchy. Rodzina przystała na tę propozycję.

Irlandia. Media: Bakuani Diasivi ma na swoim koncie 24 wyroki skazujące

Sędzia zaleciła wypłacenie wspomnianych pieniędzy policjantowi, który prowadził śledztwo, a następnie przekazanie ich rodzinie 11-latka. Jednocześnie nakazała Diasivi'emu wstawienie się na początku marca w sądzie podczas postępowania dotyczącego kary w zawieszeniu, którą odbywał w chwili dokonania pobicia.

Dodajmy, że dziennik "The Irish Times" ustalił, że Bakuani Diasivi ma na swoim koncie 24 wyroki skazujące, w tym 13 za wykroczenia drogowe, dziewięć za naruszenie porządku publicznego i jedno przestępstwo narkotykowe.

Irlandzki serwis Gript zwraca także uwagę, że Diasivi przyznał się do winy w związku z zarzutem dotyczącym udziału w śmiertelnym ataku nożem na Quhama Babatunde, czyli azylanta oskarżonego we Włoszech o gwałt. Mężczyzna zmarł na Anne Street w Dublinie w lutym ubiegłego roku.

Źródła: "The Irish Times", Gript

