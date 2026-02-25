Kongijczyk pobił 11-latka z Polski. Zaskakująca decyzja irlandzkiego sądu

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Zapadł wyrok w sprawie Kongijczyka, który w pociągu podmiejskim w Irlandii uderzył nastoletniego chłopca, mówiącego po polsku. Mężczyzna przyznał się do winy, a sędzia postanowiła dać mu "jeszcze jedną szansę". Irlandzkie media zwracają jednak uwagę, że 26-latek ma na swoim koncie 24 wyroki skazujące. Miał ponadto przyznać się do udziału w bójce z tragicznym finałem.

Młotek sędziowski położony na stole oraz nadjeżdżający pociąg na torach kolejowych w tle z miejską zabudową.
Irlandia. Zapadł wyrok w sprawie Kongijczyka, który pobił 11-latka z Polski na pokładzie pociągu podmiejskiego DART (zdj. ilustracyjne)J-M EMPORTES / ONLY WORLD / Only France | AFPfreedomtumz123RF/PICSEL

W skrócie

  • Zapadł wyrok wobec Bakuaniego Diasivi po pobiciu 11-latka z Polski w pociągu w Dublinie.
  • Sąd wymierzył karę 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu "na surowych warunkach".
  • Mężczyzna ma na swoim koncie 24 wyroki skazujące i przyznał się do udziału w śmiertelnym ataku nożem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło 2 lipca 2024 roku na pokładzie pociągu komunikacji podmiejskiej w Dublinie - DART. Kongijczyk Bakuani Diasivi oraz jego partnerka wsiedli do kolejki na stacji Booterstown, a następnie usiedli obok 11-letniego chłopca, jego starszej siostry i ich matki.

Rodzina miała rozmawiać po polsku i się śmiać. W pewnym momencie Diasivi zwrócił się do chłopca, pytając w wulgarny sposób, na co się patrzy i z czego śmieje. W odpowiedzi starsza siostra dziecka miała odpowiedzieć: "Coś z tobą nie tak? On ma dopiero 11 lat".

Po tych słowach między siostrą chłopca a partnerką mężczyzny doszło do sprzeczki i rękoczynów. Do awantury włączył się także 26-latek, który uderzył 11-latka pięścią w twarz.

Zobacz również:

W Szwecji niemieccy turyści odłamali fragment lodu i odpłynęli na krze od brzegu (zdj. ilustracyjne)
Świat

Pierwsza tego typu akcja ratunkowa. Turyści z Niemiec utknęli na krze

Marta Stępień
Marta Stępień

    Dublin. Atak w pociągu. Sprawca przyznał się do winy

    W sprawie interweniowali także inni pasażerowie. Ponadto powiadomiono policję, która zatrzymała mężczyznę na stacji Lansdowne Road.

    W trakcie dobrowolnego przesłuchania Bakuani Diasivi przyznał się do uderzenia chłopca i udziału w zdarzeniu. Argumentują swoje zachowanie, 26-latek stwierdził natomiast, że 11-latek próbował uderzyć jego partnerkę.

    Sprawa miała swój finał w sądzie w Irlandii. Na jaw wyszło wówczas Diasivi w chwili zdarzenia przebywał na zwolnieniu za kaucją. Ponadto odbywał on karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.

    We wtorek sędzia Orla Crowe stwierdziła, że "trudno zrozumieć, jak mogło dojść do takiej sytuacji". Ostatecznie orzekła o winie Diasivi'ego i podkreśliła, że "na szczęście chłopiec nie poniósł poważniejszych obrażeń".

    Skazany nie trafi do więzienia. Sędzia dała mu "jeszcze jedną szansę"

    Jednak po przeanalizowaniu wszystkich faktów i sytuacji osobistej oskarżonego 26-latka sędzia postanowiła dać mu "jeszcze jedną szansę". Z tego powodu wymierzyła mu karę 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu "na surowych warunkach".

    Obrońca mężczyzny Oisin Clarke podkreślał w trakcie procesu, że partnerka 26-latka ma wkrótce urodzić, przez co będzie on musiał zostać w domu, aby jej pomagać. Ponadto podkreślał, że mężczyzna pracował na pół etatu i jest "utalentowanym muzykiem", który podpisał kontrakt z wytwórnią płytową.

    Clark zaznaczył, że uderzenie chłopca było "nikczemnym przestępstwem", ale jego klient "wpadł w furię i pod wpływem impulsu stał się nadopiekuńczy wobec swojej partnerki". Zaznaczył też, że sprzeczka "toczyła się głównie między dwiema kobietami".

    Zobacz również:

    Turcja. F-16 rozbił się na autostradzie w Balikesir, nie żyje pilot
    Świat

    F-16 rozbił się przy autostradzie. Tragiczne informacje z Turcji

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      Adwokat zauważył także, że jego klient nie był wcześniej karany za przemoc i żałuje swoich czynów. Diasivi ponadto zapowiedział wpłacenie do sądu 1000 euro jako dowodu swojej skruchy. Rodzina przystała na tę propozycję.

      Irlandia. Media: Bakuani Diasivi ma na swoim koncie 24 wyroki skazujące

      Sędzia zaleciła wypłacenie wspomnianych pieniędzy policjantowi, który prowadził śledztwo, a następnie przekazanie ich rodzinie 11-latka. Jednocześnie nakazała Diasivi'emu wstawienie się na początku marca w sądzie podczas postępowania dotyczącego kary w zawieszeniu, którą odbywał w chwili dokonania pobicia.

      Dodajmy, że dziennik "The Irish Times" ustalił, że Bakuani Diasivi ma na swoim koncie 24 wyroki skazujące, w tym 13 za wykroczenia drogowe, dziewięć za naruszenie porządku publicznego i jedno przestępstwo narkotykowe.

      Irlandzki serwis Gript zwraca także uwagę, że Diasivi przyznał się do winy w związku z zarzutem dotyczącym udziału w śmiertelnym ataku nożem na Quhama Babatunde, czyli azylanta oskarżonego we Włoszech o gwałt. Mężczyzna zmarł na Anne Street w Dublinie w lutym ubiegłego roku.

      Źródła: "The Irish Times", Gript

      Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

      Zobacz również:

      Poszukiwania 85-latka z Sydney. Miał zostać pomylony przez porywaczy
      Świat

      Porwali seniora sprzed domu. Wzięli go za członka gangu, "pomyłka"

      Patryk Idziak
      Patryk Idziak
      "Wydarzenia": To koniec mObywatela? Ministerstwo odpowiedziałoPolsat News

      Najnowsze