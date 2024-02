Sytuacja geopolityczna w Ameryce Południowej robi się coraz bardziej napięta. Konwój brazylijskich wojskowych ciężarówek i pojazdów opancerzonych wyruszył w kierunku północnej granicy kraju. Wszystko z powodu napięć związanych z roszczeniami Wenezueli do bogatego w ropę regionu Essequibo w Gujanie. Caracas uważa to terytorium za swoje i nie wyklucza, że anektuje tereny należące do sąsiada.