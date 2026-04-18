W skrócie Papież Leon XIV zaprzeczył, że jego kazania są wymierzone w Donalda Trumpa i podkreślił, że nie chce debatować z prezydentem USA.

Trump skrytykował Leona XIV w mediach społecznościowych, twierdząc, że jego wybór na papieża miał związek z polityką wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Watykan podkreślił, że papieskie homilie odnoszą się do wszystkich wojen, a nie do pojedynczych konfliktów.

Papież Leon XIV odbywa 11-dniową podróż po Afryce. Podczas konferencji na pokładzie samolotu z Kamerunu do Angoli odpowiedział na pytanie o rzekomy konflikt z Donaldem Trumpem.

Kilka dni wcześniej Trump atakował Leona XIV w mediach społecznościowych, pisząc, że "nie chce takiego papieża". Określał również wybór nowego zwierzchnika Kościoła katolickiego ukartowanym przez Watykan "sposobem na poradzenie sobie z prezydentem" USA.

Leon XIV zaprzecza złośliwościom w stronę Trumpa

- Istnieje pewna narracja, która nie jest trafna we wszystkich aspektach, ale powstała z powodu sytuacji politycznej, gdy pierwszego dnia podróży prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił kilka komentarzy na mój temat - powiedział Leon XIV.

Według papieża "wiele z tego, co zostało napisane (w mediach - red.) od tamtej pory", to wyłącznie próby interpretowania jego słów.

Watykan podkreśla, że Leon XIV w swoich homiliach zwraca się do wszystkich i odnosi do każdej trwającej wojny, a nie pojedynczych konfliktów. Sam papież wyjaśnił natomiast, że krytykował "garstkę tyranów" na długo przed tym, jak został skrytykowany przez prezydenta USA.

- A jednak, jak się okazuje, postrzegano to tak, jakbym próbował ponownie debatować z prezydentem, co wcale nie leży w moim interesie - skwitował Leon XIV.

Kontrowersyjne wpisy Trumpa. Krytyka papieża

Wpis Trumpa, który pojawił się na Truth Social w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, potępiał wybór Leona XIV na papieża z powodu jego nawoływania do pokoju na Bliskim Wschodzie.

"Leon powinien być wdzięczny, bo - jak wszyscy wiedzą - był szokującą niespodzianką. Nie było go na żadnej liście kandydatów na papieża, a Kościół umieścił go tam tylko dlatego, że był Amerykaninem, a oni uznali, że to najlepszy sposób na poradzenie sobie z prezydentem Donaldem J. Trumpem" - pisał Trump.

Dodatkowo prezydent USA opublikował później grafikę, przedstawiającą go jako postać przypominającą Jezusa. Obraz finalnie został usunięty, a Trump wyjaśnił, że przedstawiał go "jako lekarza, a nie Chrystusa". Pytany, czy przeprosi papieża, odpowiedział, że nie ma za co.

Źródła: Politico, AmericaMagazine

