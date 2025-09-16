W skrócie Administracja Donalda Trumpa ogłosiła osiągnięcie porozumienia z Chinami w sprawie działalności TikToka w USA.

Szczegóły transakcji pozostają tajne, ale amerykańska część TikToka ma zostać przejęta przez lokalne przedsiębiorstwo, a faworytem jest Larry Ellison z Oracle.

Decyzja Trumpa o zmianie podejścia do TikToka ma związek z dużym poparciem młodych Amerykanów podczas ostatnich wyborów.

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent poinformował, że osiągnięto porozumienie ramowe.

- Prezydent Trump odegrał w tym pewną rolę, rozmawialiśmy z nim wczoraj wieczorem, otrzymaliśmy od niego konkretne wskazówki, którymi podzieliliśmy się z naszymi chińskimi odpowiednikami - powiedział Bessent.

- Bez jego przywództwa i wpływu nie bylibyśmy w stanie zawrzeć dziś tej umowy - dodał.

Chińscy i amerykańscy dyplomaci spotkali się w Madrycie, by rozmawiać na tematy gospodarcze. - Bardzo skupialiśmy się na TikToku i upewniliśmy się, że jest to umowa uczciwa dla Chińczyków i w pełni uwzględniająca obawy USA dotyczące bezpieczeństwa narodowego. I właśnie takie porozumienie osiągnęliśmy - powiedział przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer.

Li Chenggang, chiński wiceminister handlu, który brał udział w rozmowach, podkreślił, że strony odbyły "szczerą dyskusję" i osiągnęły "podstawowy konsensus".

USA. Koniec konfliktu o TikToka? Media wskazują faworyta

Szczegóły transakcji nie są znane. Wiadomo jedynie, że amerykańska część TikToka ma trafić w ręce tamtejszego przedsiębiorstwa. Wśród potencjalnych właścicieli wymieniano m.in. Microsoft czy Amazon. Faworytem jest jednak Larry Ellison, prezes wykonawczy Oracle, który w zeszłym tygodniu na krótko stał się najbogatszym człowiekiem na świecie. Trump w styczniu zapowiedział, że poprze Ellisona, swojego zwolennika, w zakupie amerykańskich aktywów aplikacji.

19 stycznia 2025 roku weszła w życie podpisana przez Joe Bidena ustawa, zakazująca działalności TikTok w USA, o ile pozostanie kontrolowany przez chińską firmę ByteDance. Chodziło o względy bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem danych. Platforma nie działała przez 12 godzin. Donald Trump pierwszego dnia swojego urzędowania odroczył wprowadzenie zakazu działalności na 90 dni, a następnie o kolejnych 75 dni - do 17 września. Media spekulują jednak, że jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, wprowadzenie zakazu zostanie po raz kolejny odłożone w czasie.

USA. Trump zmienił zdanie na temat Tik Toka

Jak podaje CNN, pod koniec swojej pierwszej kadencji Donald Trump opowiadał się za zakazem korzystania z TikToka. Jego zdanie diametralnie zmieniło się, gdy uznał, że aplikacja przyczyniła się do jego zwycięstwa w wyborach w 2024 roku.

TikTok może pochwalić się około 170 milionami użytkowników w USA, z których wielu to ludzie młodzi. Grupa ta udzieliła republikańskiemu kandydatowi znacznie większego poparcia niż w poprzednich latach.

