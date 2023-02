Konferencja studencka UCL Leaders łączy pokolenia światowych liderów

Konferencja co roku zaprasza do wymiany myśli na temat aktualnych problemów globalnych poprzez panele dyskusyjne z dziedzin biznesu, sztuki, technologii oraz polityki. W tym roku uczestnicy mieli okazję aktywnie włączyć się do debaty i nawiązać bezpośredni kontakt z kilkudziesięcioma wiodącymi liderami w swoich dziedzinach.

Jeden z paneli został poświęcony dyplomacji kulturowej, czyli różnorodność sposobów, w jakie kraje promują swoją sztukę - od konkursu Chopinowskiego po K-pop. Polski ambasador Piotr Wilczek ramię w ramię ze wschodzącą artystką K-pop Yeonsoo Do dyskutowali o tym, jak różne formy sztuki pozwalają promować ważne dla nas wartości i budować porozumienie między narodami.

Zdjęcie Konferencja UCL Leaders 2023 / materiały prasowe

Nie zabrakło też innych znakomitych gości, takich jak były brytyjski ambasador w Korei Południowej Simon Smith, polski pianista Marek Bracha, koreańska dyplomatka Sungeun Kim czy kuratorka sztuki Laura Popoviciu. Uczestnicy usłyszeli też o odnoszeniu indywidualnego sukcesu w biznesie w sieci, roli sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej oraz geopolityce przestrzeni kosmicznej.

Dołączyła grupa licealistów z Polski

Oprócz studentów i młodych profesjonalistów do wydarzenia po raz pierwszy dołączyła grupa licealistów z Polski, która w ramach pilotażowego "London University Tour" odwiedziła pięć topowych uniwersytetów londyńskich - University College London, London School of Economics, King’s College London, Imperial College London i Queen Mary University. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach na temat "Separating Fact From Fiction" czyli fałszywych informacji, tzw. 'fake news' oraz sposobów ich rozpoznawania.

- Myślę, że to bardzo ważny temat, a - niestety - rzadko poruszany - powiedziała w rozmowie z Polsat News redaktor naczelna kanadyjskiej gazety oraz POLcast’u - pierwszego anglojęzycznego podcastu o Polsce i Polakach w świecie - Małgorzata P. Bonikowska, która poprowadziła spotkanie wraz z Emmą Lacey-Bordeaux z CNN oraz Agnieszką Laskowską z Polsat News.