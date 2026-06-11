W skrócie Ukraina wyraziła sprzeciw wobec planowanego koncertu rosyjskiej śpiewaczki operowej Anny Netrebko w Luksemburgu, kwestionując etyczność promowania rosyjskiego establishmentu kulturalnego na międzynarodowych scenach.

Ambasada Ukrainy apeluje do władz Luksemburga o ponowne rozważenie organizacji koncertu, powołując się na powiązania Netrebko z rosyjskim establishmentem i brak jednoznacznego potępienia działań Rosji.

Anna Netrebko wznowiła koncerty w Europie i oprócz występu w Luksemburgu planuje koncertować w Paryżu, Linz, Londynie, Essen, Madrycie oraz zakończyć trasę we włoskiej Weronie.

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Protest przeciwko występowi Anny Netrebko w Luksemburgu zaplanowanym na 15 czerwca złożyła do tamtejszych władz ambasada Ukrainy w Belgii, która zajmuje się również reprezentowaniem kraju w Luksemburgu.

"Przez wiele lat Netrebko była publicznie powiązana z politycznym i kulturalnym establishmentem Federacji Rosyjskiej. Wyrażała poparcie dla Władimira Putina podczas jego kampanii prezydenckich, otrzymywała od niego odznaczenia państwowe i brała udział w inicjatywach promujących rosyjską państwową narrację kulturalną" - napisała placówka w oświadczeniu.

"W czasie gdy Ukraina nadal broni swojej suwerenności, integralności terytorialnej i zasad prawa międzynarodowego, a obywatele Ukrainy cierpią codzienne ataki, promocja reprezentantów rosyjskiego establishmentu kulturalnego na prestiżowych światowych scenach budzi wątpliwości natury etycznej i może wpływać na reputację" - dodano.

Występ rosyjskiej śpiewaczki w Luksemburgu. Ukraina reaguje

Ukraińska ambasada zwróciła również uwagę, że Rosja wykorzystuje kulturę do budowania pozytywnego wizerunku na świecie, a promocja rosyjskiej kultury może prowadzić do normalizacji stosunków z Moskwą.

"Chcemy podkreślić, że to dopóki Federacja Rosyjska kontynuuje ataki na ukraińskie miasta, cywilów i dziedzictwo kulturowe, współpraca z rosyjskimi artystami, którzy nie zabrali jasno głosu w sprawie działań ich państwa jest bardzo bolesna dla Ukraińców" - napisano.

W związku z tym ukraińska ambasada zwróciła się do władz Luksemburga o ponowne rozważenie organizacji koncertu. "Ukraina jest wdzięczna za solidarność okazaną przez Luksemburg i jego obywateli oraz pozostaje zaangażowana w obronę prawdy, odpowiedzialności, godności ludzkiej i prawa międzynarodowego" - zakończyła pismo ambasada.

Anna Netrebko o wojnie. "Nie zajmuję się polityką"

Anna Netrebko to światowej sławy rosyjska sopranistka, która występowała na największych scenach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji czy Włoszech. Budzi ona jednak kontrowersje swoim zachowaniem, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie.

Już w 2014 r. w Petersburgu spotkała się ona z przedstawicielem władz Donieckiej Republiki Ludowej i pozowała na tle flagi prorosyjskich separatystów. Ona sama tłumaczyła później, że nie rozpoznała flagi.

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji w 2022 roku Netrebko unikała potępienia działań rosyjskich władz, w związku z czym część jej europejskich koncertów zostało odwołanych. Po pewnym czasie wydała ona jednak oświadczenie, w którym stwierdziła: "chcę, żeby ta wojna się skończyła, żeby ludzie mogli żyć w pokoju. Na to właśnie liczę i o to się modlę".

Netrebko nie zdecydowała się jednak na krytykę polityki Kremla. "Nie jest słusznym zmuszanie artystów i innych osób publicznych do wyrażania publicznie swoich poglądów politycznych i potępiania swojego kraju. Powinien to być wolny wybór. Nie jestem osobą zajmującą się polityką. Nie jestem ekspertem w dziedzinie polityki" - napisała.

Z czasem Netrebko wróciła jednak do koncertowania w Europie. Koncert w Luksemburgu zaplanowany jest na 15 czerwca. Rosyjska śpiewaczka ma następnie wystąpić 18 czerwca w Paryżu, 21 czerwca w Linz, 24 czerwca w Londynie, 27 czerwca w Essen. Następnie ma dać serię pięciu koncertów w Madrycie. Trasę po Europie Netrebko zakończy 30 sierpnia we włoskiej Weronie.





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