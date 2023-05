Koncerty Beyonce stanowią wielkie widowisko i gromadzą tłumy fanów. Na przełomie maja i czerwca gwiazda muzyki zagra pięć koncertów na stadionie klubu Tottenham Hotspur w Londynie w ramach trasy "Renaissance World Tour".

Londyn: Kontrowersyjna decyzja radnych. Chcą pozbyć się bezdomnych z hotelu

Kontrowersje budzi decyzja rady dzielnicy Enfield. Decydenci postanowili, że bezdomni przebywający w hotelach, zwolnią swoje miejsca dla osób przybywających na koncerty.

Reklama

"Nawet 30 rodzin może zostać usuniętych z Travelodge w Enfield i umieszczonych w alternatywnym tymczasowym miejscu zakwaterowania" - pisze "The Guradian". Zazwyczaj mają być to inne miejsca należące do tej samej sieci tanich hoteli.

Portal informuje, że w tanim hotelu Travelodge w północnym Londynie lokalna rada miała zarezerwowane 100 pokoi dla bezdomnych rodzin. Podjęta decyzja o nieprzedłużeniu rezerwacji spowoduje konieczność szybkiej wyprowadzki i szukania innego miejsca dla wielodzietnych rodzin.

"Pokoje w Travelodge można rezerwować jednorazowo tylko na 28 dni, a rodziny były wcześniej przenoszone do innych obiektów w krótkim czasie, gdy rada nie dokonała zmiany rezerwacji, zanim pokoje zostały wynajęte przez osoby uczestniczące w dużych lokalnych imprezach" - wskazuje "The Guardian".

Koncert Beyonce. Miasto usunie bezdomnych z hotelu

Rodziny, które muszą opuścić swoje pokoje mówią o uciążliwości takiej decyzji. Trudności może sprawić przeniesienie znacznej ilości rzeczy, ale także opuszczenie i zmiana szkoły przez dzieci.

- To nie jest dobre dla mnie, mojego zdrowia psychicznego i dwójki moich najmłodszych dzieci, które potrzebują stabilizacji ze względu na swoje dodatkowe potrzeby. W każdym środowisku, do którego wchodzimy, potrzeba czasu, aby się przyzwyczaić - powiedziała 42-letnia Collette Collington cytowana przez portal.

Problem jest jednak szerzy, na co zwraca uwagę rzecznik rady dzielnicy Enfield. Na Wyspach brakuje "przystępnych cenowo mieszkań". Stąd osoby z niskimi dochodami muszą szukać pomocy państwa.