Komunikat MSZ ws. Izraela. "Sytuacja gwałtownie się pogarsza"

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Polska opowiedziała się za rozwiązaniem dwupaństwowym w konflikcie izraelsko-palestyńskim - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych we wspólnym komunikacie z innymi europejskimi resortami. W tekście podkreślono, że sytuacja w regionie "gwałtownie się pogarsza".

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Ruiny wielopiętrowych budynków na Zachodnim Brzegu, gruzowisko, rzadka roślinność i morze w tle
Komunikat MSZ: Sytuacja na Zachodnim Brzegu gwałtownie się pogarszaJACK GUEZAFP

W skrócie

  • Polska oraz inne europejskie kraje opowiedziały się za rozwiązaniem dwupaństwowym w konflikcie izraelsko-palestyńskim i wyraziły zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w regionie.
  • W komunikacie wskazano, że działania rządu Izraela oraz wzrost przemocy osadniczej i rozbudowa osiedli utrudniają realizację rozwiązania dwupaństwowego i prowadzą do dalszego zaostrzenia konfliktu.
  • Dwanaście europejskich państw wraz z Kanadą zapowiedziało wprowadzenie ograniczeń w handlu z izraelskimi osadami na Zachodnim Brzegu, a Wielka Brytania ogłosiła zakaz importu towarów z tych terenów.
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W komunikacie wskazano, że "działania rządu Izraela podważają możliwość realizacji rozwiązania dwupaństwowego". "Sytuacja gwałtownie się pogarsza w związku z bezprecedensowym nasileniem przemocy ze strony osadników oraz rozbudową osiedli".

Wyjaśniono, że chodzi także o "niedopuszczalną" decyzję o ogłoszeniu przetargów na realizację projektu osiedla żydowskiego E1. "Andy Burnham, Emmanuel Macron oraz premier Kanady Mark Carney wspólnie mówią o konieczności podjęcia działań, które mają na celu zapobiegania dalszym szkodom" - przekazano.

"Gwałtownie się pogarsza". MSZ o sytuacji na Zachodnim Brzegu

"Razem pozostajemy nieugięci: rozwiązanie dwupaństwowe pozostaje niepodważalne, a my podejmować będziemy działania na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju, opartego na zasadach zawartych w Deklaracji Nowojorskiej przyjętej rok temu. Stanowczo sprzeciwiamy się działaniom równoznacznym z aneksją ziem palestyńskich oraz przymusowemu wysiedlaniu ludności palestyńskiej" - podkreśliło w komunikacie MSZ.

Resort wyraził także przekonanie, że rząd Izraela musi natychmiast wstrzymać rozbudowę osiedli oraz rozszerzanie cywilnej władzy administracyjnej, jak również zagwarantować pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców przemocy osadniczej.

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"Ponownie potępiamy terrorystyczny atak Hamasu z 7 października, będący najgorszą masakrą o charakterze antysemickim od czasu Holokaustu" - zaznaczyło ministerstwo.

Wielka Brytania oskarża Iran. "Przymykanie oczu"

Komunikat został wydany w związku z nasileniem się ataków na palestyńskie wnioski na okupowanym terytorium. We wtorek 12 europejskich krajów ogłosiło, że nałożą sankcje na handel z izraelskimi osadami na Zachodnim Brzegu.

"Dziś Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania potwierdzają zamiar wprowadzenia krajowych i/lub poparcia europejskich ograniczeń w handlu towarami pochodzącymi z nielegalnych, w świetle prawa międzynarodowego" - oświadczyli ministrowie we wspólnym oświadczeniu.

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"Wielka Brytania wprowadzi zakaz importu towarów pochodzących z nielegalnych izraelskich osad na okupowanym Zachodnim Brzegu" - poinformował ponadto szef brytyjskiego MSZ Ed Miliband.

Co więcej oskarżył on Izrael o "przymykanie oczu" na, jak to nazwał, "czystki etniczne" dokonywane przez osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu.

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