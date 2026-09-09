Komunikat MSZ ws. Izraela. "Sytuacja gwałtownie się pogarsza"

W skrócie Polska oraz inne europejskie kraje opowiedziały się za rozwiązaniem dwupaństwowym w konflikcie izraelsko-palestyńskim i wyraziły zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w regionie.

W komunikacie wskazano, że działania rządu Izraela oraz wzrost przemocy osadniczej i rozbudowa osiedli utrudniają realizację rozwiązania dwupaństwowego i prowadzą do dalszego zaostrzenia konfliktu.

Dwanaście europejskich państw wraz z Kanadą zapowiedziało wprowadzenie ograniczeń w handlu z izraelskimi osadami na Zachodnim Brzegu, a Wielka Brytania ogłosiła zakaz importu towarów z tych terenów.

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W komunikacie wskazano, że "działania rządu Izraela podważają możliwość realizacji rozwiązania dwupaństwowego". "Sytuacja gwałtownie się pogarsza w związku z bezprecedensowym nasileniem przemocy ze strony osadników oraz rozbudową osiedli".

Wyjaśniono, że chodzi także o "niedopuszczalną" decyzję o ogłoszeniu przetargów na realizację projektu osiedla żydowskiego E1. "Andy Burnham, Emmanuel Macron oraz premier Kanady Mark Carney wspólnie mówią o konieczności podjęcia działań, które mają na celu zapobiegania dalszym szkodom" - przekazano.

"Gwałtownie się pogarsza". MSZ o sytuacji na Zachodnim Brzegu

"Razem pozostajemy nieugięci: rozwiązanie dwupaństwowe pozostaje niepodważalne, a my podejmować będziemy działania na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju, opartego na zasadach zawartych w Deklaracji Nowojorskiej przyjętej rok temu. Stanowczo sprzeciwiamy się działaniom równoznacznym z aneksją ziem palestyńskich oraz przymusowemu wysiedlaniu ludności palestyńskiej" - podkreśliło w komunikacie MSZ.

Resort wyraził także przekonanie, że rząd Izraela musi natychmiast wstrzymać rozbudowę osiedli oraz rozszerzanie cywilnej władzy administracyjnej, jak również zagwarantować pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców przemocy osadniczej.

"Ponownie potępiamy terrorystyczny atak Hamasu z 7 października, będący najgorszą masakrą o charakterze antysemickim od czasu Holokaustu" - zaznaczyło ministerstwo.

Wielka Brytania oskarża Iran. "Przymykanie oczu"

Komunikat został wydany w związku z nasileniem się ataków na palestyńskie wnioski na okupowanym terytorium. We wtorek 12 europejskich krajów ogłosiło, że nałożą sankcje na handel z izraelskimi osadami na Zachodnim Brzegu.

"Dziś Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania potwierdzają zamiar wprowadzenia krajowych i/lub poparcia europejskich ograniczeń w handlu towarami pochodzącymi z nielegalnych, w świetle prawa międzynarodowego" - oświadczyli ministrowie we wspólnym oświadczeniu.

"Wielka Brytania wprowadzi zakaz importu towarów pochodzących z nielegalnych izraelskich osad na okupowanym Zachodnim Brzegu" - poinformował ponadto szef brytyjskiego MSZ Ed Miliband.

Co więcej oskarżył on Izrael o "przymykanie oczu" na, jak to nazwał, "czystki etniczne" dokonywane przez osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu.



