W skrócie Jurij Uszakow poinformował, że Donald Trump i Władimir Putin odbyli rozmowę, którą określono jako konstruktywną i szczerą.

Prezydent USA miał wyrazić wolę szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie.

Władimir Putin przekazał, że Rosja nie planuje wrogich działań wobec Europy.

Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby kontynuowania wymiany więźniów oraz utrzymywania kontaktu.

Brak było odniesienia do kwestii wznowienia negocjacji ukraińsko-rosyjskich.

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Do bezpośredniej rozmowy telefonicznej między prezydentemStanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem a przywódcąRosji Władimirem Putinem doszło po wizycie wysłanników USA w Moskwie i Kijowie.

Jej przebieg skomentował w rozmowie z dziennikarzami Jurij Uszakow, bliski doradca rosyjskiego dyktatora. Jak stwierdził, obaj politycy pozytywnie ocenili rezultaty obu tych spotkań.

USA - Rosja. Trump rozmawiał telefonicznie z Putinem

Uszakow poinformował, że Putin przekazał Trumpowi, co ten mógłby zrobić, aby wspomóc zakończenie konfliktu. Podzielił się z nim również oceną sytuacji na polu bitwy. - Dał też jasno do zrozumienia, że Rosja nie ma wrogich planów wobec Europy - dodał.

- Donald Trump wyraźnie podkreślił, że pożądane jest jak najszybsze zakończenie konfliktu, które natychmiast otworzyłoby perspektywy - i to imponujące oraz dalekosiężne - na pełne przywrócenie stosunków między USA a Rosją - powiedział doradca Putina.

Ponowne nawiązanie kontaktów w pełnej skali miałoby, jak stwierdził rosyjski polityk, przynieść "ogromne" korzyści dla obu krajów, szczególnie w sferze gospodarczej i handlowej.

- Prezydent USA chciałby, aby do przełomu doszło za jego prezydentury. Władimir Putin poparł to podejście - przekazał Uszakow. Dodał, że Putin i Trump zgodzili się również co do konieczności kontynuowania wymiany więźniów.

Trump wysłał posłańców. Witkoff i Kushner w Moskwie i Kijowie

Uszakow odmówił podania dalszych szczegółów rozmowy. Przekazał jedynie, że była ona "konstruktywna i szczera", a przywódcy zgodzili się, że będą pozostawać w kontakcie i na bieżąco omawiać palące kwestie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Doradca prezydenta Rosji nie skomentował możliwości wznowienia negocjacji ukraińsko-rosyjskich.

W najbliższych godzinach Donald Trump prawdopodobnie skontaktuje się również z Wołodymyrem Zełenskim.

W sobotę Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Bezpośrednio po spotkaniu rosyjski przywódca pochwalił współpracę z amerykańskimi wysłannikami i podkreślił, że kontakty między Moskwą a Waszyngtonem "zawsze były korzystne".

W niedzielę posłańcy spotkali się w Kijowie z delegacją Ukrainy. Po wstępnej rozmowie z udziałem samych Ukraińców nastąpiła druga, rozszerzona. Wzięli w niej również udział doradcy ds. bezpieczeństwa z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Źródło: Reuters



