Komunikat Kremla po rozmowie Putin - Trump. Zabrakło kluczowej informacji

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Donald Trump odbył "konstruktywną i szczerą" rozmowę z Władimirem Putinem - przekazał Jurij Uszakow. Według relacji prezydent USA podkreślił chęć zakończenia wojny w Ukrainie. Z kolei Putin zapewnił, że jego kraj nie żywi wrogich zamiarów wobec Europy. Rosyjski przywódca nie odniósł się jednak do kwestii wznowienia negocjacji z Kijowem.

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Władimir Putin i Donald Trump.
Wojna na Ukrainie. Władimir Putin rozmawiał z Donaldem TrumpemAndrew Harnik / Staff / Contributor / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Jurij Uszakow poinformował, że Donald Trump i Władimir Putin odbyli rozmowę, którą określono jako konstruktywną i szczerą.
  • Prezydent USA miał wyrazić wolę szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie.
  • Władimir Putin przekazał, że Rosja nie planuje wrogich działań wobec Europy.
  • Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby kontynuowania wymiany więźniów oraz utrzymywania kontaktu.
  • Brak było odniesienia do kwestii wznowienia negocjacji ukraińsko-rosyjskich.
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Do bezpośredniej rozmowy telefonicznej między prezydentemStanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem a przywódcąRosji Władimirem Putinem doszło po wizycie wysłanników USA w Moskwie i Kijowie.

Jej przebieg skomentował w rozmowie z dziennikarzami Jurij Uszakow, bliski doradca rosyjskiego dyktatora. Jak stwierdził, obaj politycy pozytywnie ocenili rezultaty obu tych spotkań.

USA - Rosja. Trump rozmawiał telefonicznie z Putinem

Uszakow poinformował, że Putin przekazał Trumpowi, co ten mógłby zrobić, aby wspomóc zakończenie konfliktu. Podzielił się z nim również oceną sytuacji na polu bitwy. - Dał też jasno do zrozumienia, że Rosja nie ma wrogich planów wobec Europy - dodał.

- Donald Trump wyraźnie podkreślił, że pożądane jest jak najszybsze zakończenie konfliktu, które natychmiast otworzyłoby perspektywy - i to imponujące oraz dalekosiężne - na pełne przywrócenie stosunków między USA a Rosją - powiedział doradca Putina.

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Ponowne nawiązanie kontaktów w pełnej skali miałoby, jak stwierdził rosyjski polityk, przynieść "ogromne" korzyści dla obu krajów, szczególnie w sferze gospodarczej i handlowej.

- Prezydent USA chciałby, aby do przełomu doszło za jego prezydentury. Władimir Putin poparł to podejście - przekazał Uszakow. Dodał, że Putin i Trump zgodzili się również co do konieczności kontynuowania wymiany więźniów.

Trump wysłał posłańców. Witkoff i Kushner w Moskwie i Kijowie

Uszakow odmówił podania dalszych szczegółów rozmowy. Przekazał jedynie, że była ona "konstruktywna i szczera", a przywódcy zgodzili się, że będą pozostawać w kontakcie i na bieżąco omawiać palące kwestie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Doradca prezydenta Rosji nie skomentował możliwości wznowienia negocjacji ukraińsko-rosyjskich.

W najbliższych godzinach Donald Trump prawdopodobnie skontaktuje się również z Wołodymyrem Zełenskim.

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W sobotę Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Bezpośrednio po spotkaniu rosyjski przywódca pochwalił współpracę z amerykańskimi wysłannikami i podkreślił, że kontakty między Moskwą a Waszyngtonem "zawsze były korzystne".

W niedzielę posłańcy spotkali się w Kijowie z delegacją Ukrainy. Po wstępnej rozmowie z udziałem samych Ukraińców nastąpiła druga, rozszerzona. Wzięli w niej również udział doradcy ds. bezpieczeństwa z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Źródło: Reuters

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