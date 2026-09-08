W skrócie
- Jurij Uszakow poinformował, że Donald Trump i Władimir Putin odbyli rozmowę, którą określono jako konstruktywną i szczerą.
- Prezydent USA miał wyrazić wolę szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie.
- Władimir Putin przekazał, że Rosja nie planuje wrogich działań wobec Europy.
- Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby kontynuowania wymiany więźniów oraz utrzymywania kontaktu.
- Brak było odniesienia do kwestii wznowienia negocjacji ukraińsko-rosyjskich.
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Do bezpośredniej rozmowy telefonicznej między prezydentemStanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem a przywódcąRosji Władimirem Putinem doszło po wizycie wysłanników USA w Moskwie i Kijowie.
Jej przebieg skomentował w rozmowie z dziennikarzami Jurij Uszakow, bliski doradca rosyjskiego dyktatora. Jak stwierdził, obaj politycy pozytywnie ocenili rezultaty obu tych spotkań.
USA - Rosja. Trump rozmawiał telefonicznie z Putinem
Uszakow poinformował, że Putin przekazał Trumpowi, co ten mógłby zrobić, aby wspomóc zakończenie konfliktu. Podzielił się z nim również oceną sytuacji na polu bitwy. - Dał też jasno do zrozumienia, że Rosja nie ma wrogich planów wobec Europy - dodał.
- Donald Trump wyraźnie podkreślił, że pożądane jest jak najszybsze zakończenie konfliktu, które natychmiast otworzyłoby perspektywy - i to imponujące oraz dalekosiężne - na pełne przywrócenie stosunków między USA a Rosją - powiedział doradca Putina.
Ponowne nawiązanie kontaktów w pełnej skali miałoby, jak stwierdził rosyjski polityk, przynieść "ogromne" korzyści dla obu krajów, szczególnie w sferze gospodarczej i handlowej.
- Prezydent USA chciałby, aby do przełomu doszło za jego prezydentury. Władimir Putin poparł to podejście - przekazał Uszakow. Dodał, że Putin i Trump zgodzili się również co do konieczności kontynuowania wymiany więźniów.
Trump wysłał posłańców. Witkoff i Kushner w Moskwie i Kijowie
Uszakow odmówił podania dalszych szczegółów rozmowy. Przekazał jedynie, że była ona "konstruktywna i szczera", a przywódcy zgodzili się, że będą pozostawać w kontakcie i na bieżąco omawiać palące kwestie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Doradca prezydenta Rosji nie skomentował możliwości wznowienia negocjacji ukraińsko-rosyjskich.
W najbliższych godzinach Donald Trump prawdopodobnie skontaktuje się również z Wołodymyrem Zełenskim.
W sobotę Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Bezpośrednio po spotkaniu rosyjski przywódca pochwalił współpracę z amerykańskimi wysłannikami i podkreślił, że kontakty między Moskwą a Waszyngtonem "zawsze były korzystne".
W niedzielę posłańcy spotkali się w Kijowie z delegacją Ukrainy. Po wstępnej rozmowie z udziałem samych Ukraińców nastąpiła druga, rozszerzona. Wzięli w niej również udział doradcy ds. bezpieczeństwa z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Źródło: Reuters