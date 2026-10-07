Komunikacyjny chaos po potężnej burzy. Maszyniści odmówili wyjazdu

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Co najmniej trzy osoby nie żyją, ale ofiar może być więcej. Przez południową Hiszpanię znowu przeszły bardzo niebezpieczne burze, powodujące lokalne podtopienia. Sparaliżowane było międzynarodowe lotnisko w Barcelonie, a katalońscy maszyniści odmówili wyjazdu, dopóki nie uzyskali gwarancji bezpieczeństwa.

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Skutki przejścia nawałnic przez południową Hiszpanię. Doszło do lokalnych podtopień, sparaliżowało ruch lotniczy
Przez ostatnie dni południe Hiszpanii zmaga się z potężnymi nawałnicami. Spowodowały one śmierć co najmniej trzech osóbLorena Sopena Lopez / ANADOLU / Anadolu via AFP/AEMETmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Co najmniej trzy osoby zginęły w wyniku serii burz na południu Hiszpanii.
  • Cały czas trwają poszukiwania dwóch zaginionych, w tym dziecka.
  • Intensywne opady spowodowały paraliż międzynarodowego lotniska w Barcelonie i liczne interwencje strażaków w katalońskich miastach.
  • Maszyniści podmiejskich pociągów odmówili pracy do momentu uzyskania potwierdzenia, że na torach nie ma już zagrożeń.
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W środę rano znaleziono ciało w zalanym tunelu w miejscowości Franqueses del Vallès w prowincji Barcelona. To trzecia ofiara śmiertelna potężnych nawałnic, które w ostatnich dniach przetaczały się przez południe Hiszpanii. Dwie osoby wciąż są poszukiwane. Nieprzyjemna niespodzianka czekała setki podróżnych: kolejarze odmówili w środę rano wyjazdu, dopóki nie otrzymali zapewnienia, że na torach jest bezpiecznie.

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Tragiczny bilans z kilku dni. Może być jeszcze gorszy

Na ciało mężczyzny natknęły się służby usuwające wodę z tunelu samochodowego we Franqueses del Vallès. Ofiarę znaleziono w pobliżu zalanego samochodu.

Okolicę porządkowano po trwających od kilku dni w tym rejonie bardzo silnych burz i powodzi błyskawicznych. Znaleziony mężczyzna jest trzecią ofiarą niebezpiecznej pogody. W niedzielę zginęły dwie osoby we wspólnocie Katalonia.

Cały czas trwają poszukiwania dwóch innych zaginionych po ostatnich ulewach. Jednym jest mężczyzna porwany przez wezbrany nurt w Piñera de Mar. Poszukiwane jest również dziecko z miejscowości Granollers - jego zaginięcie nie jest bezpośrednio powiązane z najnowszym uderzeniem burz, jednak zła pogoda utrudnia poszukiwania.

Kobieta stoi na zalanej błotem ulicy, w tle widoczne wozy strażackie oraz strażacy pracujący przy usuwaniu skutków powodzi.
Skutki przejścia powodzi błyskawicznej po nawałnicach w rejonie Montornes del Valles w prowincji BarcelonaLorena Sopena Lopez / ANADOLUAFP

Wtorkowe nawałnice były kolejnymi z serii gwałtownych burz, które nadciągnęły z rejonu Morza Śródziemnego. Według ekspertów z agencji meteorologicznej AEMET może to być skutek rekordowych upałów i wyjątkowo silnego nagrzania powierzchni morza:

"Możliwe, że nadmiar energii, która nagromadziła się w Morzu Śródziemnym w ostatnich kilku miesiącach, teraz jest uwalniany w postaci burzowych i deszczowych epizodów" - twierdzą hiszpańscy specjaliści.

Opady były bardzo intensywne i doprowadziły do zalanie ulic w wielu katalońskich miastach. Miejscowi strażacy w ciągu kilku godzin interweniowali 45 razy, a od soboty z powodu nawałnic wyjeżdżali do akcji ponad 3800 razy.

Z potężnymi utrudnieniami zmagali się podróżujący samolotami i pociągami. Niektórych problemów jeszcze nie udało się do końca rozwiązać.

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Jakub Wojciechowski

Maszyniści odmówili wyjazdu. Nie czuli się bezpiecznie

Wtorkowe ulewy były na tyle silne, że sparaliżowały pracę międzynarodowego lotniska El Prat w Barcelonie. Odwołano co najmniej 47 lotów, a ponad pół tysiąca było opóźnionych - informuje gazeta "La Vanguardia".

Wieczorem doszło tam do awarii sieci elektrycznej w wieży kontroli lotów, przez co całkowicie wstrzymano przyjmowanie samolotów - zmierzające tam maszyny kierowano na lotniska w Madrycie, Palma de Mallorca i we francuskiej Tuluzie.

W środę rano z kolei nie kursowały żadne pociągi podmiejskie obsługiwane przez firmę Rodalies. Zaskoczeni pasażerowie gromadzili się na peronach, pod które nie podjeżdżał żaden skład, a z głośników słyszeli komunikaty, że "przewozy nie funkcjonują z powodów niezależnych od firmy".

Grupa osób z bagażami czeka na peronie stacji metra Barcelona Sants, wśród nich pracownik w żółtej kamizelce rozmawia z podróżnymi.
Pasażerowie w Katalonii czekające na pociągi. Maszyniści w środę rano odmówili wyjazduQUIQUE GARCIAPAP/EPA

Okazało się, że maszyniści masowo odmówili wyjazdu, dopóki nie otrzymają raportu, że na torach nie ma żadnych zagrożeń. Do tego działania skłoniły ich wydarzenia z poprzedniej nocy, kiedy drzewo i fragment zbocza osunęły się na pociąg kursujący między stacjami Vilanova i la Geltrú a Cunit. W pociągu było wtedy około stu pasażerów, nikomu nic się nie stało.

Władze Katalonii zapewniły podróżnym transport zastępczy - uruchomiono w tym celu 200 autobusów. Ostatecznie maszyniści wrócili do pracy, jednak wciąż na kolei notuje się wiele opóźnień.

Źródło: "La Vanguardia", Catalan News, 3cat, RTVE

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