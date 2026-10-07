W skrócie Co najmniej trzy osoby zginęły w wyniku serii burz na południu Hiszpanii.

Cały czas trwają poszukiwania dwóch zaginionych, w tym dziecka.

Intensywne opady spowodowały paraliż międzynarodowego lotniska w Barcelonie i liczne interwencje strażaków w katalońskich miastach.

Maszyniści podmiejskich pociągów odmówili pracy do momentu uzyskania potwierdzenia, że na torach nie ma już zagrożeń.

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W środę rano znaleziono ciało w zalanym tunelu w miejscowości Franqueses del Vallès w prowincji Barcelona. To trzecia ofiara śmiertelna potężnych nawałnic, które w ostatnich dniach przetaczały się przez południe Hiszpanii. Dwie osoby wciąż są poszukiwane. Nieprzyjemna niespodzianka czekała setki podróżnych: kolejarze odmówili w środę rano wyjazdu, dopóki nie otrzymali zapewnienia, że na torach jest bezpiecznie.

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Tragiczny bilans z kilku dni. Może być jeszcze gorszy

Na ciało mężczyzny natknęły się służby usuwające wodę z tunelu samochodowego we Franqueses del Vallès. Ofiarę znaleziono w pobliżu zalanego samochodu.

Okolicę porządkowano po trwających od kilku dni w tym rejonie bardzo silnych burz i powodzi błyskawicznych. Znaleziony mężczyzna jest trzecią ofiarą niebezpiecznej pogody. W niedzielę zginęły dwie osoby we wspólnocie Katalonia.

Cały czas trwają poszukiwania dwóch innych zaginionych po ostatnich ulewach. Jednym jest mężczyzna porwany przez wezbrany nurt w Piñera de Mar. Poszukiwane jest również dziecko z miejscowości Granollers - jego zaginięcie nie jest bezpośrednio powiązane z najnowszym uderzeniem burz, jednak zła pogoda utrudnia poszukiwania.

Skutki przejścia powodzi błyskawicznej po nawałnicach w rejonie Montornes del Valles w prowincji Barcelona Lorena Sopena Lopez / ANADOLU AFP

Wtorkowe nawałnice były kolejnymi z serii gwałtownych burz, które nadciągnęły z rejonu Morza Śródziemnego. Według ekspertów z agencji meteorologicznej AEMET może to być skutek rekordowych upałów i wyjątkowo silnego nagrzania powierzchni morza:

"Możliwe, że nadmiar energii, która nagromadziła się w Morzu Śródziemnym w ostatnich kilku miesiącach, teraz jest uwalniany w postaci burzowych i deszczowych epizodów" - twierdzą hiszpańscy specjaliści.

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Opady były bardzo intensywne i doprowadziły do zalanie ulic w wielu katalońskich miastach. Miejscowi strażacy w ciągu kilku godzin interweniowali 45 razy, a od soboty z powodu nawałnic wyjeżdżali do akcji ponad 3800 razy.

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Z potężnymi utrudnieniami zmagali się podróżujący samolotami i pociągami. Niektórych problemów jeszcze nie udało się do końca rozwiązać.

Maszyniści odmówili wyjazdu. Nie czuli się bezpiecznie

Wtorkowe ulewy były na tyle silne, że sparaliżowały pracę międzynarodowego lotniska El Prat w Barcelonie. Odwołano co najmniej 47 lotów, a ponad pół tysiąca było opóźnionych - informuje gazeta "La Vanguardia".

Wieczorem doszło tam do awarii sieci elektrycznej w wieży kontroli lotów, przez co całkowicie wstrzymano przyjmowanie samolotów - zmierzające tam maszyny kierowano na lotniska w Madrycie, Palma de Mallorca i we francuskiej Tuluzie.

W środę rano z kolei nie kursowały żadne pociągi podmiejskie obsługiwane przez firmę Rodalies. Zaskoczeni pasażerowie gromadzili się na peronach, pod które nie podjeżdżał żaden skład, a z głośników słyszeli komunikaty, że "przewozy nie funkcjonują z powodów niezależnych od firmy".

Pasażerowie w Katalonii czekające na pociągi. Maszyniści w środę rano odmówili wyjazdu QUIQUE GARCIA PAP/EPA

Okazało się, że maszyniści masowo odmówili wyjazdu, dopóki nie otrzymają raportu, że na torach nie ma żadnych zagrożeń. Do tego działania skłoniły ich wydarzenia z poprzedniej nocy, kiedy drzewo i fragment zbocza osunęły się na pociąg kursujący między stacjami Vilanova i la Geltrú a Cunit. W pociągu było wtedy około stu pasażerów, nikomu nic się nie stało.

Władze Katalonii zapewniły podróżnym transport zastępczy - uruchomiono w tym celu 200 autobusów. Ostatecznie maszyniści wrócili do pracy, jednak wciąż na kolei notuje się wiele opóźnień.

Źródło: "La Vanguardia", Catalan News, 3cat, RTVE

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