Pete Hegseth wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów, która debatowała nad budżetem na 2026 rok. Przez kilka godzin odpowiadał na wymagające pytania polityków ze strony demokratycznej. Ci postawili sobie za cel, by wykazać niekompetencję szefa Pentagonu. W pewnym sensie to się udało.

Po krótkiej serii pytań o sprawy chińskie, Vindman przeszedł do bliższej nam Europy Środkowej. Zapytał m.in. o to, jak nazywa się korytarz we wschodniej Polsce, wrażliwy i priorytetowy dla posiłków USA. Korytarz, który łączy Białoruś z pewnym regionem Rosji.

Vindman szedł dalej. Zapytał Hegsetha, jak nazywa się silnie zmilitaryzowane terytorium Rosji, do którego zmierza właśnie przesmyk suwalski. Podpowiadał, że to terytorium znajduje się właśnie w Europie Środkowej.

- Odpowiedzi Hegsetha pokazują priorytety amerykańskie. Priorytetem jest Morze Południowochińskie, Bliski Wschód. To, co dzieje się w naszym regionie, to dla USA działalność poboczna. Warto uzmysłowić naszym politykom, by działali razem i wspólnie rozmawiali z najważniejszymi ludźmi w USA o naszym bezpieczeństwie. Musimy im ciągle powtarzać, czym dziś jest Rosja. Widzimy również po negocjacjach Steve'a Witkoffa, że też nie ma wielkiego pojęcia ani o mentalności, ani o sposobie funkcjonowania Rosji. Amerykanie wykazują się dużą dozą niewiedzy - przyznaje gen. Polko.