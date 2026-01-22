"Kompletna porażka". Stubb analizuje działania Rosji i nie ma litości

- Wojna okazała się kompletną porażką strategiczną Władimira Putina - stwierdził Alexander Stubb. Podczas forum w Davos prezydent Finlandii przedstawił wyliczenie "osiągnięć" Moskwy i zapewnił, że Finlandia może obronić się sama w przypadku agresji Kremla.

Mężczyzna w okularach i garniturze z jasnoniebieskim krawatem siedzi na tle logotypu World Economic Forum, patrząc w bok.
Alexander Stubb podkreśla, że wojna jest "strategiczną porażką" PutinaHARUN OZALP / ANADOLU AGENCYAFP

W skrócie

  • Prezydent Finlandii Alexander Stubb uznał wojnę Rosji za "kompletną porażkę strategiczną" podczas debaty w Davos.
  • Stubb podsumował trudną sytuację gospodarczą Rosji oraz zmniejszenie jej strefy wpływów po inwazji na Ukrainę.
  • Prezydent zapewnił, że Finlandia może się sama obronić w razie agresji, podkreślając liczebność wojska i nowoczesne uzbrojenie.
Wypowiedź prezydenta Finlandii padła podczas debaty na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W rozmowie udział wzięli również prezydent Karol Nawrocki i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Przywódcy byli pytani czy ich kraje mogą skutecznie obronić się przed rosyjskim atakiem.

Prezydent Stubb jednocześnie przedstawił krótkie podsumowanie "osiągnięć" Rosji po inwazji na Ukrainę. - Spójrzmy, co osiągnęła przez ostatnie cztery lata. Przyznał, że zajęła 20 proc. terytorium Ukrainy, ale kosztowało ją to milion ofiar.

Alexander Stubb: Wojna to porażka Putina

Stubb zaznaczył, że jednocześnie zmniejszyła się rosyjska strefa wpływów. Podkreślił, że gospodarka Moskwy znajduje się w trudnej sytuacji. Inflacja sięga 30 proc., stopy procentowe 16 proc. - Zerowy wzrost, żadnych rezerw, niemożliwość płacenia żołnierzom, kiedy wojna się skończy - mówił dalej.

    - Ta wojna okazała się kompletną porażką strategiczną Władimira Putina - podkreślił Alexander Stubb. - Rozszerzył NATO, uczynił Ukrainę europejską i zwiększył budżety obronne państw europejskich (poprzez swoje działa - red.). A teraz zdajemy sobie pytanie czy jesteśmy w stanie sami się obronić. Moja odpowiedź brzmi: tak, jesteśmy - zaznaczył prezydent Finlandii.

    Finlandia może bronić się sama?

    W kontekście obrony Finlandii Stubb podał też konkrety czysto wojskowe. Zaznaczył, że kraj w ciągu kilku tygodni może zmobilizować 280 tysięcy żołnierzy.

    - Razem z Polską mamy najliczniejszą artylerię w Europie. Mamy pociski dalekiego zasięgu, lądowe, morskie i powietrzne - podkreślił. Dodał, że Helsinki mają do dyspozycji 62 myśliwce F-18 i zamówiły 64 najnowsze F-35. - Czy latają bez Amerykanów? Nie, nie latają. Ale czy ufamy, że będą latać, ponieważ leży to w interesie Ameryki? Tak - wskazał.

    Stubb stwierdził również, że Finlandia posiada największe siły arktyczne ze wszystkich krajów NATO.

