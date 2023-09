Decyzja zapadła po tym, jak na patronów prestiżowej nagrody spadła fala krytyki . Początkowo prezes Fundacji Noblowskiej Vidar Helgesen informował, że zaprosi ambasadorów tych państw, by pokazać "jak ważna jest demokracja oraz prawa człowieka". Słowa Helgesena spotkały się z ostrym sprzeciwem ambasadora Ukrainy oraz szwedzkich polityków, którzy zapowiedzieli bojkot uroczystości.

W sobotę władze Fundacji Noblowskiej wycofały się ze kontrowersyjnego pomysłu . W wydanym oświadczeniu przyznano, że Fundacja "całkowicie rozumie silne reakcje, które przyćmiły przekonanie, aby z wartościami, jakie reprezentuje Nagroda Nobla, dotrzeć do jak najszerszego grona". Tym samym postanowiono powtórzyć zeszłoroczną decyzję i nie zapraszać przedstawicieli tych trzech państw.

"Dmitrij Muratow otrzymał w 2021 r. Pokojową Nagrodę Nobla za swoje wysiłki na rzecz promowania wolności słowa i wolności informacji, a także niezależnego dziennikarstwa. To smutne, że władze rosyjskie próbują teraz skłonić go do milczenia - napisała w oświadczeniu Berit Reiss-Andersen, przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego.