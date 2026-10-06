Komitet Noblowski ogłasza. Przyznano nagrodę w dziedzinie fizyki

Francis Halzen został nagrodzony "za decydujący wkład w działalność obserwatorium neutrinowego IceCube oraz odkrycie neutrin o wysokiej energii pochodzenia astrofizycznego".

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Francis Halzen z Nagrodą Nobla 2026 z dziedziny fizyki

Francis Halzen to belgijski fizyk cząstek elementarnych, urodzony w 1944 roku w Tienen. Pracuje na Uniwersytecie Wisconsin-Madison. Po raz pierwszy przedstawił swoją wizję wychwytywania neutrin na biegunie południowym w 1988 roku.

- Francis Halzen kierował międzynarodowym zespołem badaczy i inżynierów, którzy dostarczyli nam fantastyczny instrument. Jego wytrwałość i naukowa wizja utorowały drogę nowemu rodzajowi astronomii - mówił Mark Pearce, przewodniczący Komitetu Noblowskiego w dziedzinie fizyki.

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Nagrody Nobla 2026. Rekordowa pula nagród

W 2026 roku pula nagród dla osób nagrodzonych Noblem została zwiększona do rekordowych 12 milionów koron norweskich (ok. 1,27 mln dolarów). Laureaci otrzymują także złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla, oraz kaligrafowany dyplom.

Medycyna tradycyjnie otworzyła tydzień noblowski. W tej dziedzinie odznaczeni zostali Karl Deisseroth, Peter Hegemann oraz Georg Nagel. W środę poznamy noblistów z chemii. Literacka Nagroda Nobla zostanie przyznana w czwartek, a na piątek zaplanowane jest ogłoszenie laureata Pokojowej Nagrody Nobla

W poniedziałek 12 października odznaczenie otrzyma osoba wyróżniona w dziedzinie nauk ekonomicznych.



