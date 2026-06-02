W skrócie Komisja Europejska uznała, że państwa Unii Europejskiej nie powinny długo utrzymywać kontroli granicznych z innymi członkami, podkreślając zbędność takich restrykcji w świetle nowych regulacji i zobowiązań wobec partnerów.

W opinii skierowanej do wybranych krajów UE i Norwegii wskazano, że tymczasowe kontrole graniczne były uzasadnione, ale powinny być zastępowane nowoczesnymi metodami nadzoru i technologiami biometrycznymi.

Strefa Schengen opiera się na swobodnym przepływie, a regulacje pozwalają na tymczasowe środki bezpieczeństwa tylko w wyjątkowych przypadkach i na określony czas.

Komisja Europejska opublikowała opinię dotyczącą tymczasowego przywrócenia kontroli na graniach wewnętrznych Unii Europejskiej. Jak wskazano, prawo UE dopuszcza wprowadzenie zaostrzonego nadzoru granic, ale jeśli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, należy zastanowić się nad jego koniecznością i adekwatnością.

Kontrole graniczne państw UE pod lupą Komisji Europejskiej

Zgodnie z opinią urzędników w Brukseli, kraje UE, które wprowadziły takie kontrole powinny zmierzać do ich zniesienia. Jak stwierdzono, w niektórych przypadkach obostrzenia utrzymują się za długo.

Opinia została skierowana do Austrii, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Słowenii, Szwecji i Norwegii. Ta ostatnia nie jest członkiem UE, ale należy do strefy Schengen.

"Komisja pozostaje zaangażowana w przestrzeganie zasad swobodnego przepływu i bezpieczeństwa w całym obszarze Schengen" - uzasadniono.

Jak stwierdziła KE, wprowadzenie nowego Europejskiego Systemu Wjazdu i Wyjazdu (EES) oraz nadchodzące zmiany w pakcie migracyjnym, które wzmacniają mechanizmy kontroli granic, ograniczają potrzebę samodzielnego przywracania kontroli na granicach wewnętrznych.

Opinia KE na temat kontroli granicznych. "Uzasadnione obawy"

Komisja uznała, że kontrole na granicach wewnętrznych UE zostały wprowadzone z uzasadnionych powodów, przede wszystkim ze względu na kwestie bezpieczeństwa i presję migracyjną. Zaleciła jednak, by zastępować je innymi środkami, takimi jak wyrywkowe kontrole policyjne, mobilna identyfikacja biometryczna czy technologie monitorowania ruchu samochodów.

Według danych unijnej agencji liczba nielegalnych przekroczeń granic UE spadła w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku o 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

W kwietniu uruchomiono również nowy system rejestracji wjazdów i wyjazdów, który zastępuje tradycyjne stemple paszportowe cyfrowym zapisem oraz pobieraniem danych biometrycznych, takich jak zdjęcia twarzy i odciski palców. W początkowym okresie działania spowodował on jednak kolejki na części lotnisk.

Strefa Schengen. Podstawą jest swoboda przemieszczania się

Strefa Schengen opiera się na zasadzie swobodnego przepływu przez granice państw członkowskich. Kraje mogą wprowadzać kontrole w strefie tylko wtedy, gdy spodziewają się zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Wyjątkowe środki powinny być tymczasowe, nie przekraczając dwuletniego okresu obowiązywania. Tymczasem w Niemczech - jak wskazuje agencja AFP - kontrola przynajmniej na części granicy jest utrzymywana niemal nieprzerwanie od 2015 roku.

Źródło: AFP





