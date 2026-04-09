W skrócie Komisja Europejska wezwała rząd węgierski do wyjaśnień po ujawnieniu nagrań rozmów Petera Szijjarto z Siergiejem Ławrowem.

Według dziennikarskiego śledztwa Szijjarto przekazywał Rosji strategiczne informacje dotyczące kluczowych operacji Unii Europejskiej.

Nagrania oraz ich autentyczność zostały potwierdzone przez konsorcjum mediów śledczych; dotyczą m.in. prób usunięcia podmiotów z list sankcyjnych UE.

Komisja Europejska wezwała w czwartek Budapeszt do wytłumaczenia się z ujawnionych przez media informacji na temat przekazywania stronie rosyjskiej przez węgierskiego szefa resortu spraw zagranicznych Petera Szijjarto informacji o planowanych działaniach Unii Europejskiej.

Chodzi o śledztwo przeprowadzone przez kilka europejskich redakcji, które zaowocowało publikacją nagrań rozmów węgierskiego ministra z Siergiejem Ławrowem. Rozmowy ujawniono tydzień temu.

Rzeczniczka Komisji Europejskiej poinformowała w czwartek w rozmowie z dziennikarzami, że przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zamierza poruszyć kwestię ujawnionych nagrań z europejskimi przywódcami.

- Rzekome nagrania rzucają światło na alarmujące prawdopodobieństwo, że rząd państwa członkowskiego koordynuje działania z Rosją, aktywnie działając przeciwko bezpieczeństwu i interesom UE i wszystkich jej obywateli - mówiła.

Przedstawicielka KE nazwała medialne doniesienia "niezwykle niepokojącymi". - Rząd, o którym mowa musi pilnie wyjaśnić tę sprawę - stwierdziła.

Dziennikarskie dochodzenie dotyczące kontaktów telefonicznych przedstawicieli rosyjskiego i węgierskiego rządu przeprowadzili autorzy z Frontstory.pl, VSquare, Delfi Estonia, The Insider oraz ICJK.

Konsorcjum mediów śledczych zdobyło i opublikowało nagrania audio rozmów Szijjarto i Ławrowa oraz ich transkrypcje. Jak podkreślono, ich autentyczność została potwierdzona.

Dotyczyły one m.in. pomocy węgierskiego rządu w usunięciu z list sankcyjnych UE podmiotów i osób, w tym siostry rosyjskiego oligarchy, Aliszera Usmanowa. - Zawsze jestem do twojej dyspozycji - mówił Szijjarto przedstawicielowi Kremla.

Według autorów śledztwa rozmowy polityków, do których dochodziło regularnie między 2023 a 2025 rokiem, były "gęste od wrażliwych informacji o wewnętrznych ustaleniach w Budapeszcie i Brukseli" oraz "stanowią jaskrawy dowód, że to Rosja stoi za próbami blokowania sankcji UE przez Węgry i Słowację".

Poza realizowaniem zadań zleconych przez Moskwę Szijjarto miał informować Ławrowa o szczegółach poufnych rozmów europejskich dyplomatów.

Źródło: Reuters

