Komisja Europejska wzywa Węgry do wyjaśnień. Reagują tydzień po aferze
Komisja Europejska wzywa rząd węgierski do pilnych wyjaśnień związanych z nagraniami rozmów telefonicznych Petera Szijjarto z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Wynika z nich, że węgierski dyplomata przekazywał kremlowskiemu odpowiednikowi strategiczne informacje dotyczące kluczowych operacji Unii Europejskiej. Reakcja Unii następuje tydzień po ujawnieniu nagrań.
W skrócie
- Komisja Europejska wezwała rząd węgierski do wyjaśnień po ujawnieniu nagrań rozmów Petera Szijjarto z Siergiejem Ławrowem.
- Według dziennikarskiego śledztwa Szijjarto przekazywał Rosji strategiczne informacje dotyczące kluczowych operacji Unii Europejskiej.
- Nagrania oraz ich autentyczność zostały potwierdzone przez konsorcjum mediów śledczych; dotyczą m.in. prób usunięcia podmiotów z list sankcyjnych UE.
Komisja Europejska wezwała w czwartek Budapeszt do wytłumaczenia się z ujawnionych przez media informacji na temat przekazywania stronie rosyjskiej przez węgierskiego szefa resortu spraw zagranicznych Petera Szijjarto informacji o planowanych działaniach Unii Europejskiej.
Chodzi o śledztwo przeprowadzone przez kilka europejskich redakcji, które zaowocowało publikacją nagrań rozmów węgierskiego ministra z Siergiejem Ławrowem. Rozmowy ujawniono tydzień temu.
Komisja Europejska wezwała rząd Węgier do wyjaśnień
Rzeczniczka Komisji Europejskiej poinformowała w czwartek w rozmowie z dziennikarzami, że przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zamierza poruszyć kwestię ujawnionych nagrań z europejskimi przywódcami.
- Rzekome nagrania rzucają światło na alarmujące prawdopodobieństwo, że rząd państwa członkowskiego koordynuje działania z Rosją, aktywnie działając przeciwko bezpieczeństwu i interesom UE i wszystkich jej obywateli - mówiła.
Przedstawicielka KE nazwała medialne doniesienia "niezwykle niepokojącymi". - Rząd, o którym mowa musi pilnie wyjaśnić tę sprawę - stwierdziła.
Telefoniczne kontakty Budapesztu i Moskwy. Dziennikarze ujawnili nagrania
Dziennikarskie dochodzenie dotyczące kontaktów telefonicznych przedstawicieli rosyjskiego i węgierskiego rządu przeprowadzili autorzy z Frontstory.pl, VSquare, Delfi Estonia, The Insider oraz ICJK.
Konsorcjum mediów śledczych zdobyło i opublikowało nagrania audio rozmów Szijjarto i Ławrowa oraz ich transkrypcje. Jak podkreślono, ich autentyczność została potwierdzona.
Dotyczyły one m.in. pomocy węgierskiego rządu w usunięciu z list sankcyjnych UE podmiotów i osób, w tym siostry rosyjskiego oligarchy, Aliszera Usmanowa. - Zawsze jestem do twojej dyspozycji - mówił Szijjarto przedstawicielowi Kremla.
Według autorów śledztwa rozmowy polityków, do których dochodziło regularnie między 2023 a 2025 rokiem, były "gęste od wrażliwych informacji o wewnętrznych ustaleniach w Budapeszcie i Brukseli" oraz "stanowią jaskrawy dowód, że to Rosja stoi za próbami blokowania sankcji UE przez Węgry i Słowację".
Poza realizowaniem zadań zleconych przez Moskwę Szijjarto miał informować Ławrowa o szczegółach poufnych rozmów europejskich dyplomatów.
Źródło: Reuters