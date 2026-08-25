W skrócie Komisja Europejska ponagliła Ukrainę do dalszego przeprowadzania reform po zablokowaniu części z nich przez parlamentarną komisję.

Realizacja reform praworządności i antykorupcyjnych jest warunkiem wypłaty 50 mld euro z unijnego Instrumentu na rzecz Ukrainy.

Ukraiński parlament zablokował część uzgodnionych reform, co już wcześniej doprowadziło do krytyki ze strony Komisji Europejskiej i części państw członkowskich UE.

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- Jesteśmy świadomi rozwoju wydarzeń w ostatnim czasie - podkreślił rzecznik KE na konferencji prasowej. - Przypominamy, że praworządność i walka z korupcją są kluczowymi elementami w wypadku każdego kraju, ubiegającego się o członkostwo w UE - zaznaczył Markus Lammert.

Urzędnik zwrócił uwagę, że Ukraina również zobowiązała się do reform antykorupcyjnych w ramach unijnego Instrumentu na rzecz Ukrainy. Jest to program, z którego Kijów otrzymuje wsparcie na pokrycie bieżących wydatków państwa. Do 2027 r. ma łącznie otrzymać 50 mld euro. Warunkiem wypłaty pieniędzy jest realizowanie reform.

- Ukraina uzgodniła z Komisją Europejską 10 priorytetów reform, które powinny zostać potraktowane priorytetowo w celu wzmocnienia praworządności i walki z korupcją - kontynuował rzecznik KE. - Władze Ukrainy są zobowiązane do konsekwentnej i skutecznej realizacji tych działań - zaznaczył.

Ukraiński parlament zablokował kilka reform. KE upomina Kijów

Według ukraińskiego portalu Kyiv Independent komisja prawna w parlamencie Ukrainy zablokowała 19 sierpnia pięć spośród 10 reform uzgodnionych z KE. Reformy miały na celu rozszerzenie uprawnień agencji antykorupcyjnych, reformę Prokuratury Generalnej i Państwowego Biura Śledczego oraz uchylenie przepisów, utrudniających prowadzenie spraw korupcyjnych.

Wypłata środków z unijnego Instrumentu na rzecz Ukrainy stanęła już pod znakiem zapytania w lipcu 2025 r. Wówczas ukraiński parlament przyjął ustawę ograniczającą niezależność organów do walki z korupcją: Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP).

Zmiana została skrytykowana przez KE i część unijnych stolic, a na ulice ukraińskich miast, pomimo wojny, wyszli ludzie, by zademonstrować sprzeciw. W reakcji na tę falę krytyki prezydent Wołodymyr Zełenski w trybie pilnym zaproponował ustawę, która przywróciła autonomię NABU i SAP.



