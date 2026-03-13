W skrócie Komisja Europejska finalizuje umowę pożyczkową w ramach SAFE z Polską, aby wypłacić zaliczkę w kwietniu.

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że nie podpisze ustawy pozwalającej na zaciągnięcie pożyczki SAFE, argumentując troską o suwerenność i bezpieczeństwo.

Rząd przyjął uchwałę, która upoważnia ministrów do podpisania umowy dotyczącej SAFE i przeznaczenia pożyczki na wsparcie obronności oraz rozwój infrastruktury.

Jak oświadczył w piątek rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier, KE obecnie "finalizuje umowę pożyczkową w ramach SAFE, aby móc podpisać ją z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu".

- Jeśli chodzi o potencjalne dalsze kroki, o to, czy będą kolejne płatności, czy nie, nasze stanowisko jest jasne: czas jest najważniejszy i jesteśmy zdecydowani wdrożyć plan bezzwłocznie. Dlatego Komisja finalizuje obecnie umowę pożyczkową, aby móc ją podpisać z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu - podkreślił.

Jak wskazał Regnier, "Polska jest największym beneficjentem programu SAFE". Dzięki temu programowi do naszego kraju ma trafić 43,7 mld euro. Pieniądze te mają zostać następnie przeznaczone na wzmocnienie obronności, rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz zakupy sprzętu wojskowego.

Regnier zaznaczył, że Polska przedstawiła bardzo solidny i dobrze przygotowany plan, który został zatwierdzony w rekordowym czasie.

Karol Nawrocki nie podpisze ustawy SAFE. "Próby zadłużania kraju"

W czwartek prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że "nie podpisze ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE". Argumentując swoje stanowisko, stwierdził, że jego podpis nigdy nie znajdzie się pod ustawą, "która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne".

Nawrocki dodał w czwartkowym orędziu, że "wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju tylnymi drzwiami spotkają się z odpowiedzialnością". - W świecie pełnym napięć i niepewności każda decyzja dotycząca bezpieczeństwa państwa musi być podejmowana z myślą o długofalowym interesie Rzeczypospolitej. W horyzoncie jutra, a nie tylko tu i teraz - kontynuował.

Program Polska Zbrojna. Rząd przyjął uchwałę w sprawie SAFE

Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką ze strony rządu. W piątek została przyjęta uchwała programu Polska Zbrojna, a ministrowie obrony i finansów zostali upoważnieni do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE.

"Rada Ministrów upoważniła Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Finansów i Gospodarki do podpisania umowy dotyczącej SAFE" - przekazano w opublikowanym komunikacie.

Zgodnie z treścią uchwały, pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Rząd zadeklarował dodatkowo kontynuację działań na rzecz pozyskania środków na wsparcie zadań: Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej służącej zwiększeniu bezpieczeństw państwa.

Wiodącą rolę w koordynacji wykonywania zadań finansowanych z programu ma pełnić szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie funkcję tę pełni Władysław Kosiniak-Kamysz. W uchwale zagwarantowano też ochronę budżetu resortu obrony.

