Komisja Europejska reaguje na kryzys na granicy

Oprac.: Paweł Basiak Świat

To kontynuacja rozpaczliwych prób reżimu Alaksandra Łukaszenki, by wykorzystywać ludzi do destabilizowania Unii Europejskiej - oświadczyła w poniedziałek Komisja Europejska, pytana o rozwój sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Zdjęcie Duża grupa migrantów gromadzą się przy granicy / Stanislaw Bielski/REPORTER / Reporter