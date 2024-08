Ochrona klimatu. Komisja Europejska pozwana

Unia Europejska chce zmniejszyć emisje. Działacze i naukowcy chcą szybszych działań

"Krajowe limity emisji, które wymagają od państw członkowskich Unii Europejskiej ograniczenia emisji w sektorach od 10 proc. do 50 proc. w porównaniu z poziomami z 2005 roku, mają przyczynić się do osiągnięcia ogólnego celu UE, jakim jest zmniejszenie emisji netto o 55 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomów z 1990 roku" - wyjaśnia Reuters.