W skrócie ECDC ostrzega przed wzrostem zakażeń wirusami przenoszonymi przez komary w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wirusa Zachodniego Nilu oraz chikungunya.

Za główną przyczynę rosnącej liczby przypadków uznaje się zmiany klimatyczne, takie jak wyższe temperatury czy łagodniejsze zimy.

Rekomendowane są środki ochrony indywidualnej, gdyż wciąż brakuje szczepionki przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ostrzega: w Europie rośnie prawdopodobieństwo zakażenia wirusami przenoszonymi poprzez ukąszenia komarów.

W Europie odnotowano rekordową liczbę zachorowań na wirusa Zachodniego Nilu od trzech lat. Do połowy sierpnia zgłoszono 335 przypadków zakażenia wirusem, a 19 osób zmarło. Najwięcej zachorowań odnotowano we Włoszech (247) i w Grecji (35).

To jednak może nie być koniec - ECDC spodziewa się dalszego wzrostu liczby zakażeń. Szczyt transmisji przypada na sierpień lub wrzesień.

ECDC ostrzega przed wirusami. Powodem zmiany klimatu

W tym roku w Europie odnotowano też 27 zakażeń wirusem chikungunya. Po raz pierwszy odnotowano przypadek wirusa przeniesionego lokalnie. Miało to miejsce we francuskiej Alzacji. ECDC podkreśla, że pokazuje to ciągły wzrost ryzyka transmisji na północ.

Zmiany w liczbie zakażeń wymienionymi wirusami spowodowane są czynnikami klimatycznymi i środowiskowymi, takimi jak rosnące temperatury, dłuższe lata, łagodniejsze zimy i zmiany w strukturze opadów - wymienia ECDC.

Wirusy przenoszone przez komary. "Europa wkracza w nową fazę"

- Europa wkracza w nową fazę - w której dłuższe, bardziej powszechne i intensywniejsze rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez komary staje się nową normą. ECDC ściśle współpracuje ze wszystkimi państwami członkowskimi, aby zapewnić dostosowane wsparcie i terminowe wytyczne dotyczące zdrowia publicznego, wzmacniając reakcję Europy - powiedziała Pamela Rendi-Wagner, dyrektorka ECDC.

ECDC przygotowało wytyczne, które mają pomóc w zniwelowaniu ryzyka zakażeń. Osoby mieszkające na obszarach dotkniętych zakażeniami oraz osoby odwiedzające te obszary, zwłaszcza osoby starsze, dzieci i osoby z osłabionym układem odpornościowym, zachęca się do ochrony przed ukąszeniami komarów. ECDC proponuje m.in. stosowanie repelentów, noszenie długich rękawów i spodni, stosowanie moskitier w oknach.

ECDC podkreśliło, że opracowano także nowe szczepionki przeciwko wirusowi gorączki chikungunya. Nie ma jednak jeszcze szczepionki przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu (WNV) przeznaczonej dla ludzi.

Wirus Zachodniego Nilu - możliwe objawy

Jak podaje niemiecki dziennik "Bild", w 80 proc. przypadków zakażenie wirusem Zachodniego Nilu pozostaje całkowicie niezauważone. Chorzy mogą jednak doświadczać objawów grypopodobnych i wysypki.

Z kolei najczęstsze objawy zakażenia wirusem Chikungunya to wysoka gorączka, skrajne wyczerpanie i bóle stawów, które zazwyczaj ustępują po jednym do dwóch tygodniach. Według WHO, nawet 40 proc. zakażonych doświadcza problemów już po infekcji.

Źródła: ECDC, "Bild"

