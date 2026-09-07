W skrócie Donald Trump opublikował w serwisie Truth Social mapę, na której cała Ameryka Północna jest oznaczona barwami flagi Stanów Zjednoczonych.

Na profilu Trumpa pojawiły się także grafiki proponujące zmianę nazw takich jak Nowy Meksyk oraz Jezioro Ontario.

W 2025 roku Trump podpisał rozporządzenie nadające nowe amerykańskie nazwy Zatoce Meksykańskiej i górze Denali.

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Na mapie zaprezentowanej w sieci przez Donalda Trumpa widzimy mapę Ameryki Północnej. Cały kontynent został przedstawiony w barwach flagi Stanów Zjednoczonych.

Trump nie opatrzył grafiki żadnym komentarzem.

Nie "Nowy Meksyk", a "Nowa Ameryka"? Trump zasugerował zmianę

To kolejny tego typu incydent w ostatnim czasie. W niedzielę prezydent USA zamieścił w serwisie Truth Social mapę stanu Nowy Meksyk. Słowo "Meksyk" zostało na niej przekreślone i zastąpione słowem "Ameryka".

Sugeruje to, że amerykański prezydent domaga się zmiany nazwy tego stanu na "Nowa Ameryka". W poniedziałek Trump zamieścił na swoim profilu serię podobnych ilustracji - w sieci pojawiły się kolejne mapy, lecz w innych kolorach.

Na części grafik znalazły się również zbliżenia na konkretne miejscowości położone w Nowym Meksyku. Trump przedstawiał je jako leżące w stanie "Nowa Ameryka".

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W jeszcze innym wpisie Trump podzielił się grafiką, na której widać fragment Księżyca. Została ona podpisana stwierdzeniem: "Księżyc jest nasz". W sieci pojawił się też obraz przedstawiający amerykańskiego przywódcę jako kapitana statku kosmicznego w fikcyjnym mundurze Sił Powietrznych.

Wcześniej republikanin zasugerował, że cieśnina Ormuz mogłaby zmienić nazwę na "cieśnina Trumpa". W nocy z niedzieli na poniedziałek na jego profilu ukazała się grafika, na której ten kluczowy szlak został określony mianem "nowego terytorium USA".

W sierpniu Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, na mocy którego zmieniono nazwę Jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Również w niedzielę na swoim profilu na Truth Social zamieścił on grafiki nawiązujące do tej decyzji.

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20 stycznia 2025 roku, pierwszego dnia urzędowania w drugiej kadencji, polityk podpisał z kolei rozporządzenie o "przywracaniu nazw, które uczczą amerykańską wielkość". Na jego mocy nazwę Zatoki Meksykańskiej zastąpiono określeniem "Zatoka Amerykańska".

W związku z tym samym rozporządzeniem Denali - najwyższy szczyt Ameryki Północnej, położony w stanie Alaska - na nowo stał się górą McKinley. W 1896 roku poszukiwacz złota William A. Dickey nazwał tę górę imieniem Williama McKinleya, ówczesnego kandydata na prezydenta USA, który objął urząd w 1897 roku.

Zwrot w tej sprawie nadszedł w 1975 roku, kiedy przedstawiciele stanu Alaska formalnie zwrócili się do rządu federalnego o zmianę nazwy góry na Denali. Argumentowali, że nazwa ta odzwierciedla lokalne, rdzenne tradycje. Atabaskowie zamieszkujący podnóże góry nazywali ją tak, aby odzwierciedlić jej wielkość. Szczyt wznosi się na wysokość 6190 metrów nad poziomem morza.



