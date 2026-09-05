Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. MSZ o stanie rannych

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Osiem osób doznało lekkich obrażeń w wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w Zalaloevoe w zachodniej części Węgier. O sprawie poinformowały węgierskie służby. - Wszyscy są już dalej w drodze do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało - przekazał Polsat News rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

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Żółta karetka pogotowia na Węgrzech zaparkowana przed wejściem do szpitala, częściowo zasłonięta przez liście.
Węgierski ambulans, zdjęcie ilustracyjneFerenc IszaAFP

Według węgierskiej policji do wypadku doszło o godz. 1 w nocy z piątku na sobotę na autostradzie 86, w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią.

Polski autokar, którym podróżowały 53 osoby, zderzył się z owcą. 

Kierowca zatrzymał pojazd i włączył światła awaryjne. Nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu - podał portal 112press.hu.

Lekkich obrażeń doznało osiem osób, w tym kierowca ciężarówki.

Pasażerów, którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w Zalaloevoe, gdzie poczekają na dalszy transport - podały węgierskie służby.

Sprawę wypadku skomentował rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór.

- Dziś w godzinach nocnych miał miejsce wypadek autokaru na Węgrzech. Pierwotnie osiem osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało - poinformował w rozmowie z Polsat News.

Tragiczny wypadek na Węgrzech

To kolejny wypadek polskiego autokaru, do którego doszło w ostatnich tygodniach na Węgrzech.

16 sierpnia na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju, miał miejsce tragiczny wypadek autokaru z pielgrzymami z Polski. 

Pojazdem podróżowało 59 obywateli naszego kraju, wracających z pielgrzymki do Medziugorje (Bośnia i Hercegowina). 12 osób zginęło. Wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krośnie we współpracy ze stroną węgierską.

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Paweł Basiak
Paweł Basiak


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