Akcja protestacyjna potrwa 27 godzin. Rozpocznie się we wtorek o godz. 4 rano, a zakończy o godz. 7:10 dnia następnego. Strajki dotkną siedmiu niemieckich lotnisk, m.in. w Berlinie, Monachium i we Frankfurcie. To już drugi raz w tym miesiącu, kiedy pracownicy Lufthansy odmawiają pracy. Poprzedni strajk zorganizowano w dniach 7-8 lutego. Odwołano wówczas 900 z 1000 planowanych lotów, co dotknęło około 100 000 pasażerów.