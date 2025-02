Kolejny ruch Trumpa ws. migrantów. Odebrał status ochronny 300 tys. osobom

Administracja prezydenta Donalda Trumpa odebrała status ochronny 300 tys. uchodźcom z Wenezueli - podał w niedzielę "New York Times". W praktyce oznacza to, że Wenezuelczycy będą mogli zostać wkrótce deportowani z USA do swojego kraju. Jak przekazał prawnik z Nowego Jorku, wśród uchodźców rośnie panika.