W skrócie Indonezja, Pakistan i Azerbejdżan są rozważane do udziału w siłach stabilizacyjnych w Strefie Gazy.

Plan Donalda Trumpa zakłada utworzenie tymczasowych sił stabilizacyjnych bez udziału amerykańskich wojsk.

Trwają negocjacje między krajami, a Hamas uwolnił część zakładników zgodnie z założeniami planu pokojowego.

Jak donosi Politico, powołując się na anonimowych urzędników w administracji Donalda Trumpa, Indonezja, Pakistan i Azerbejdżan wyraziły największe zainteresowanie udziałem w misji stabilizacyjnej w Strefie Gazy. Negocjacje w tej sprawie trwają, żaden kraj nie podjął jeszcze wiążącej decyzji.

Strefa Gazy. Negocjacje nad kolejnym punktem planu Donalda Trumpa

Zgodnie z założeniami przedstawionego przez prezydenta Donalda Trumpa planu pokojowego, tymczasowe siły stabilizacyjne będą szkolić i wspierać sprawdzone palestyńskie siły policyjne, konsultując się w tej sprawie z Egiptem i Jordanią. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że wojska amerykańskie nie będą obecne w Strefie Gazy.

- To perspektywa dwóch do trzech miesięcy od dnia podjęcia decyzji, kto weźmie udział w operacji - wskazał Dan Shapiro, który pełnił funkcję najwyższego urzędnika Pentagonu ds. Bliskiego Wschodu za rządów Bidena.

Strefa Gazy. Stany Zjednoczone i państwa regionu koordynują wysiłki na rzecz stabilizacji

Stany Zjednoczone wysłały do Izraela 200 żołnierzy, aby pomóc w koordynacji wysiłków na rzecz utrzymania zawieszenia broni i stabilizacji. Będą oni stacjonować w centrum koordynacyjnym położonym w Izraelu, na północ od Strefy Gazy.

Dołączyć mają do nich wojska wojska egipskie, katarskie i emirackie. Siły egipskie pomagają obecnie w odzyskiwaniu ciał zakładników w Strefie Gazy.

Administracja Trumpa nie ogłosiła jak dotąd powołania żadnych nowych zespołów lub organów koordynacyjnych, które miałyby zapewnić postęp prac nad realizacją pozostałych punktów planu pokojowego.

Gaza: Hamas uwolnił pozostałych przy życiu zakładników

Na początku tego tygodnia Hamas wypełnił pierwszy z punktów planu pokojowego i uwolnił 20 pozostałych przy życiu zakładników. Przekazał jednak jedynie siedem z 28 ciał osób zmarłych w niewoli, twierdząc, że tylko do tylu miał dostęp. W Izraelu podnoszą się głosy, że Hamas w ten sposób łamie warunki rozejmu.

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy próbują teraz zrealizować kolejny etap planu - skłonić Hamas do oddania broni. Donald Trump podkreśla, że został zapewniony, że do rozbrojenia dojdzie. - Albo sami się rozbroją, albo my ich rozbroimy - powiedział we wtorek.

