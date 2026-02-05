W skrócie Słowenia planuje wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia.

Podobne regulacje istnieją już w Australii, a nowe ustawy powstają we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Danii i Grecji.

W Polsce projekt ustawy ograniczającej dostęp nieletnich do mediów społecznościowych ma zostać przedstawiony do końca lutego.

Kancelaria premiera Słowenii poinformowała po czwartkowym posiedzeniu rządu, że rada ministrów zleciła Ministerstwu Transformacji Cyfrowej przygotowanie ustawy "regulującej korzystanie z portali społecznościowych i podobnych usług online przez dzieci i młodzież poniżej 15. roku życia".

"Celem nie jest ograniczenie włączenia cyfrowego, lecz zmniejszenie ryzyka systemowego, jakie platformy stwarzają dla nieletnich: szkodliwych treści, praktyk zachęcających do uzależnień oraz algorytmów, które nagradzają skrajności zamiast treści wysokiej jakości" - podała kancelaria w komunikacie, jako przykłady szkodliwych platform wskazując serwisy TikTok, Snapchat i Instagram.

- W ostatnich tygodniach i miesiącach to gorący temat na całym świecie. W ten sposób my, jako rząd, pokazujemy, że zależy nam na naszych dzieciach - powiedział wicepremier Matej Acron, którego cytuje Reuters.

Słowenia ograniczy nieletnim dostęp do social mediów

Jak zwraca uwagę słoweński rząd, podobne regulacje albo już obowiązują, albo powstają m.in. w Australii, Francji, Portugalii, Hiszpanii, Austrii, Danii i Grecji.

Prawne szlaki przetarła Australia, w której zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 13. roku życia obowiązuje od grudnia. Kary za załamanie prawa są nakładane nie na nieletnich, lecz na korporacje stojące za serwisami społecznościowymi.

We wtorek podobne zmiany w prawie zapowiedział premier Hiszpanii Pedro Sanchez. - Tak jak właściciel restauracji ponosi odpowiedzialność, jeśli jego klienci się zatrują, tak właściciele mediów społecznościowych powinni ponosić odpowiedzialność, jeśli zatruwają debatę publiczną - powiedział Sanchez, zapowiadając, że w przyszłym tygodniu jego rząd przyjmie ustawę ograniczającą dostęp do mediów społecznościowych osobom poniżej 16. roku życia.

Zakaz mediów społecznościowych dla nieletnich w Polsce. MEN: Widzimy, co się dzieje

W Polsce minister edukacji narodowej Barbara Nowacka zapowiedziała, że projekt ustawy ograniczającej dostęp do mediów społecznościowych zostanie zaprezentowany do końca lutego. Będzie to projekt posłów Koalicji Obywatelskiej.

- Widzimy, co się dzieje z młodym pokoleniem przez media społecznościowe, gdzie począwszy od alienacji, depresji, zagrożenia hejtem po treści samobójcze, które tam widzą - przekazała Nowacka podczas konferencji prasowej w połowie stycznia.

- Oczekujemy, że big techy nie będą dopuszczały dzieci do korzystania ze szkodliwych treści - dodała Nowacka, przekazując, że ustawa posłów Koalicji Obywatelskiej ma być wzorowana na regulacjach australijskich.

Resort cyfryzacji pracuje nad weryfikacją wieku. "To jest odpowiedni czas"

Wyzwaniem pozostaje aspekt techniczny wprowadzenia zakazu i skuteczność narzędzi pozwalających na jego egzekwowanie, np. weryfikację wieku. Według wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego polski rząd pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami.

- W tym roku będziemy dysponować już takimi narzędziami, więc uważam, że ten rok to jest odpowiedni czas, żeby takie regulacje w Polsce wprowadzić - powiedział Standerski na antenie Polsat News.

Źródła: Reuters, Interia

