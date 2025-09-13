W skrócie Hiszpania zapowiedziała udział w nowych działaniach NATO na wschodniej flance Europy, wzmacniając swoje zaangażowanie siłami powietrznymi.

NATO ogłosiło operację Wschodnia Straż jako odpowiedź na ataki rosyjskich dronów, szczególnie koncentrując się na ochronie polskiego nieba.

W ostatnich dniach doszło do licznych incydentów z udziałem rosyjskich dronów w polskiej przestrzeni powietrznej, a prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.

"Hiszpania weźmie udział w nowych działaniach bezpieczeństwa, które NATO przeprowadzi na wschodniej flance Europy, zapewniając środki powietrzne. Środki te dołączą do tych, które już zapewniamy na Łotwie, Litwie i w innych krajach, i będą tam pozostawać tak długo, jak będzie to konieczne" - napisał Pedro Sanchez.

"Putin nas nie zastraszy" - dodał polityk. W ostatnich miesiącach Hiszpania była krytykowana przez sojuszników z NATO, w tym USA, za opór wobec przeznaczania 5 proc. PKB na obronność.

Rząd w Madrycie argumentował m.in., że dla spełnienia celów Sojuszu wystarczą wydatki na poziomie 2,1 proc., podkreślał również swoje zaangażowanie w misje na wschodniej flance.

NATO uruchamia Wschodnią Straż. Będą patrolować polskie niebo

W związku z atakami rosyjskich dronów na Polskę w piątek sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich ogłosili operację Wschodnia Straż, której podstawowym zadaniem będzie znaczące wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu, przede wszystkim Polski.

W regionie ma być rozmieszczony dodatkowy sprzęt i więcej żołnierzy z państw sojuszniczych, w tym Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych.

Premier Donald Tusk podkreślił w Sejmie, że inicjatywa NATO jest bezpośrednią odpowiedzią Sojuszu na polski wniosek i konsultacje z sojusznikami.

Rosyjskie drony w Polsce. Doszło do zestrzelenia wrogich maszyn

Przypomnijmy, w środę w polskiej przestrzeni powietrznej zlokalizowano 19 rosyjskich dronów. Tej samej nocy ponad 400 bezzałogowców zaatakowało Ukrainę.

W Polsce zestrzelono kilka wrogich maszyn. Na niebie operowały wówczas m.in. jednostki sojusznicze z Holandii i Włoch.

- Prokuratura Okręgowa w Lublinie 8. Wydział do Spraw Wojskowych wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w nocy z 9 na 10 września na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, polegającego na wykonaniu lotu przy użyciu kilkunastu bezzałogowych statków powietrznych, które przekroczyły granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia - przekazała w piątek prokurator Jolanta Dębiec.

