Kolejny kraj rozważa wyjście z NATO? Szef parlamentu zapowiada

W skrócie Władze Słowenii planują przeprowadzić referendum dotyczące wyjścia z NATO.

Szef słoweńskiego parlamentu wyklucza wyjście Słowenii z Unii Europejskiej, wskazując na korzyści z członkostwa.

Donald Trump zapowiedział możliwość wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO, krytykując sojuszników za brak wsparcia i niskie wydatki na obronność.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Nie mam poglądów prorosyjskich, tylko prosłoweńskie. Słowenia musi prowadzić swoją politykę niezależnie i suwerennie. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni ingerencji w zagraniczne spory wojskowe i dyplomatyczne, ponieważ Słowenia nigdy na tym nie korzysta. Obiecaliśmy narodowi referendum w sprawie wystąpienia z NATO i przeprowadzimy je - powiedział polityk w rozmowie z portalem "Nasza Niwa".

Stevanovic był też pytany o ewentualne referendum dotyczące wyjścia Słowenii z Unii Europejskiej. Stwierdził, że nie zostałoby ono pozytywnie przyjęte przez większość społeczeństwa.

Szef słoweńskiego parlamentu wyklucza wyjście z UE

Zoran Stevanovic powiedział, że jego kraj czerpie duże korzyści z obecności we wspólnocie, ale zastrzegł, że UE nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy państw członkowskich.

- Lublana, a nie Bruksela, musi ponownie stać się głównym ośrodkiem decyzyjnym Słowenii - stwierdził.

Stevanovic pytany był też o politykę zagraniczną. Wyjaśnił, że rząd powinien utrzymywać "dobre stosunki ze wszystkimi, ale w interesie Słowenii". Powiedział też, że w pierwsze delegacje zagraniczne uda się do Kopenhagi i Skopje, ale później odwiedzi także Moskwę.

- Chciałbym budować mosty, aby dobrze współpracować ze wszystkimi krajami, niezależnie od muru wzniesionego między Zachodem a Wschodem - podsumował polityk.

Donald Trump "rozważa" wyjście z NATO

Prezydent USA Donald Trump powiedział dwa tygodnie temu w wywiadzie dla "The Telegraph", że poważnie rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO po tym, jak sojusznicy odmówili wsparcia działań militarnych USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Trump ponownie określił Sojusz Północnoatlantycki mianem "papierowego tygrysa" i dodał, że od dawna wątpił w wiarygodność NATO. - Nigdy nie byłem przekonany do NATO. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys i Putin też o tym wie - podkreślił prezydent USA.

Republikaninowi nie spodobała się m.in. odmowa udziału sojuszników w akcji odblokowania cieśniny Ormuz. Strategiczny szlak morski pozostawał przez kilka tygodni całkowicie zamknięty przez stronę irańską.

Trump narzeka również na państwa, które nie chcą podnieść swoich wydatków na obronność. Najmocniej krytykuje Hiszpanię, która wprost zapowiedziała, że nie wyda więcej pieniędzy na wojsko.