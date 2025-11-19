W skrócie Litwa zdecydowała się ponownie otworzyć dwa z sześciu drogowych przejść granicznych z Białorusią.

Premier Inga Ruginiene zastrzegła, że w razie wznowienia ataków hybrydowych granica może zostać ponownie zamknięta.

Wcześniej na otwarcie części przejść granicznych zdecydowała się Polska.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Okoliczności się zmieniły i ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej nie są już potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego - powiedział litewski minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz podczas transmitowanego na żywo posiedzenia rządu.

Premier Inga Ruginiene zastrzegła, że w razie ponownych przypadków masowego przylotu przemytniczych balonów rząd w Wilnie może ponownie zamknąć wszystkie przejścia graniczne.

Litwa zamknęła granice z Białorusią. Wilno zarzuciło

W zeszłym miesiącu Litwa poinformowała, że pozostaną one zamknięte do końca listopada w odpowiedzi na wtargnięcia balonów meteorologicznych z Białorusi, które zakłóciły ruch lotniczy i doprowadziły do zamknięcia lotniska w Wilnie.

Litwa twierdzi, że balony są wykorzystywane przez przemytników przewożących przemyt papierosów i obwinia prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę za to, że nie położył kresu tej praktyce, nazywając ją formą "ataku hybrydowego".

W ostatnich tygodniach jednak liczba zgłoszeń o incydentach w ruchu lotniczym spadła. Lotnisko w Wilnie zostało ostatnio zamknięte osiem dni temu.

Litwa otworzy dwa przejścia graniczne. Białoruś potwierdza

Białoruś poinformowała później, że otrzymała oficjalne powiadomienie od Litwy, że dwa przejścia graniczne zostaną ponownie otwarte w czwartek o północy. Kraje te mają łącznie sześć przejść granicznych.

"Białoruska Służba Graniczna jest gotowa wznowić przepustowość osób i pojazdów na białorusko-litewskim odcinku granicy" - poinformował Białoruski Państwowy Komitet Graniczny w oświadczeniu opublikowanym na Telegramie.

Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka nazwał zamknięcie granicy "szalonym oszustwem", oskarżając Zachód o prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko Białorusi i Rosji, która zapoczątkowuje nową erę podziału drutem kolczastym.

Litwa oskarżyła Białoruś o zatrzymanie 1000 litewskich ciężarówek, aby uniemożliwić im powrót do kraju po zamknięciu granicy.

Polska w tym tygodniu ponownie otworzyła dwa przejścia graniczne z Białorusią, które przez dwa tygodnie pozostawały zamknięte w związku z prowokacjami Mińska wymierzonymi na granicy oraz chęcią okazania solidarności z Litwą.

Źródło: Reuters

"Wydarzenia": Marek Siwiec nowym szefem Kancelarii Sejmu Polsat News Polsat News