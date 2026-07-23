Kolejny kraj na liście USA? Media: Trump rozważa operację zbrojną

Maria Literacka

Maria Literacka

Administracja Donalda Trumpa rozważa podjęcie operacji zbrojnej w Mali - donosi "The Washington Post". Interwencja byłaby wymierzona w grupę dżihadystów powiązanych z Al-Kaidą. Jak podkreśla dziennik, byłby to ósmy kraj, w którym od momentu rozpoczęcia drugiej kadencji obecny prezydent nakazał przeprowadzenie ataków.

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Donald Trump w granatowym garniturze i czerwonym krawacie przy stole na tle dwóch amerykańskich flag.
"The Washington Post": USA rozważają operację zbrojną w Mali WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

W skrócie

  • "The Washington Post": Administracja Donalda Trumpa rozważa przeprowadzenie operacji zbrojnej w Mali przeciwko ugrupowaniu powiązanemu z Al-Kaidą.
  • Według informatorów nie ma jednomyślności wśród amerykańskich urzędników w sprawie ataku, a Pentagon odmówił komentarza.
  • Biały Dom wskazał, że Rosja była nieskutecznym partnerem w zakresie bezpieczeństwa Mali, podkreślając międzynarodowy wymiar problemu terroryzmu w Sahelu.
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Jak podaje "The Washington Post", powołując się na byłych i obecnych amerykańskich urzędników zaznajomionych ze sprawą, celem operacji zbrojnej byłoby zwalczenie Grupy Wsparcia Muzułmanów i Islamu (JNIM).

Bojownicy JNIM coraz częściej dopuszczają się ataków w Afryce Zachodniej, stanowiąc najlepiej uzbrojoną grupę terrorystów w tym regionie. Tymczasem, podkreśla redakcja "TWP", obecna kadencja Donalda Trumpa miała być poświęcona kończeniu globalnych konfliktów, a zasoby Stanów Zjednoczonych przekierowane na obywateli.

"The Washington Post": USA planują operacją zbrojną w Mali

Zdaniem informatorów "TWP" w sprawie potencjalnego ataku na bojowników nie ma jednomyślności. Największym zwolennikiem tego rozwiązania wśród wysokich rangą amerykańskich urzędników jest, jak twierdzą źródła, Sebastian Gorka - starszy dyrektor ds. walki z terroryzmem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

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Zarówno rzecznik malijskiego rządu, jak i Sebastian Gorka nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz w tej sprawie, z kolei Pentagon odmówił komentarza.

Głosu udzielił za to Biały Dom. Jego przedstawiciel nie odniósł się do kwestii doniesień o planowanej operacji, jednak wskazał, że "Stany Zjednoczone od dawna wzywają rządy krajów Afryki Północnej i Zachodniej do zakupu amerykańskiego sprzętu i usług w celu wsparcia ich działań wojennych przeciwko terrorystom".

Terroryzm w Sahelu a Rosja. "Nieskuteczny partner"

"Wzywamy partnerów regionalnych i sojuszników z NATO do wsparcia Sojuszu Państw Sahelu w ich walce przeciwko JNIM i ISIS (Państwo Islamskie - red.)" - przekazał przedstawiciel Białego Domu, podkreślając, że terroryzm w Sahelu jest "problemem międzynarodowym".

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"TWP" przypomina, że Mali, Burkina Faso oraz Niger tworzą Sojusz Państw Sahelu (AES) - antyzachodni pakt, którego członkowie w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa zwrócili się do Rosji.

Jak ocenił przedstawiciel Białego Domu, Kreml "okazał się nieskutecznym partnerem w zakresie bezpieczeństwa Mali". Wyraził również nadzieję, że "że inne państwa afrykańskie dostrzegą fatalne wyniki Rosji w walce z terroryzmem".

Źródło: "The Washington Post"

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