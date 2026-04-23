W skrócie Turcja zdecydowała o wprowadzeniu zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia, który wejdzie w życie po sześciu miesiącach od publikacji.

Platformy będą miały obowiązek weryfikować wiek użytkowników i nie pozwalać dzieciom poniżej 15 lat na zakładanie kont.

Podobne regulacje wprowadziły już Australia oraz inne państwa, a dyskusje na ten temat toczą się także w Unii Europejskiej, w tym w Grecji i Francji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Decyzja o wprowadzeniu zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia zapadła w środę w tureckim parlamencie.

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie po upływie sześciu miesięcy od publikacji, dzieci nie będą mogły zakładać kont na platformach, a same serwisy zostaną zobowiązane do wprowadzenia mechanizmu weryfikacji wieku użytkowników.

Turcja wprowadzi zakaz mediów społecznościowych dla dzieci

Ustawa wprowadzająca zakaz musi zostać jeszcze podpisana przez prezydenta kraju, Recepa Tayyipa Erdogana, do czego prawdopodobnie dojdzie w najbliższym czasie - nowe przepisy zostały stworzone przez prezydencką partię.

Turcja dołączyła tym samym do szeregu państw, które zdecydowały się na wprowadzenie tego typu regulacji. Jako pierwsza zrobiła to Australia w grudniu 2025 roku. Nowa legislacja ma na celu ograniczenie szkodliwego wpływu social mediów na dzieci i nastolatków.

Dyskusje na temat ograniczenia dostępu do platform społecznościowych dla dzieci toczą się także w Unii Europejskiej. Grecja zapowiedziała wprowadzenie takich przepisów, debata na ich temat trwa także we francuskim parlamencie.

Na poziomie całej instytucji z kolei została powołana grupa ekspertów, która ma docelowo przygotować zalecenia do wprowadzenia ograniczeń na obszarze całej wspólnoty.

Źródło: AFP

