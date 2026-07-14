W skrócie We wtorek Unia Europejska rozpoczęła kolejną rundę negocjacji akcesyjnych z Mołdawią w obszarze polityki zagranicznej i obronności.

Negocjacje obejmują także kwestie polityki handlowej oraz pomocy humanitarnej.

Od czerwca 2022 roku Mołdawia posiada status kraju kandydującego, a formalne negocjacje rozpoczęły się w czerwcu 2024 roku.

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Unia Europejska otworzyła we wtorek w Brukseli negocjacje akcesyjne z Mołdawią w obszarze polityki zagranicznej i obronności - poinformowała prezydencja irlandzka w UE. Obejmują one także kwestie polityki handlowej i pomocy humanitarnej.

- Dziś, w czasie irlandzkiej prezydencji, wykonaliśmy kolejny krok naprzód z Mołdawią na jej drodze do członkostwa. Zaledwie miesiąc po otwarciu pierwszego klastra tempo prac pokazuje, jak duże znaczenie przywiązujemy do rozszerzenia Unii - powiedział irlandzki minister ds. europejskich i obrony Thomas Byrne.

UE. Otwarto negocjacje akcesyjne z Mołdawią w dwóch obszarach

Mołdawia uzyskała status kraju kandydującego do UE w czerwcu 2022 r. Negocjacje akcesyjne zostały formalnie otwarte w czerwcu 2024 r.

15 czerwca 2026 r., podczas drugiej konferencji akcesyjnej, UE i Mołdawia rozpoczęły negocjacje w sprawie tzw. klastra "podstawowego", który obejmuje podstawowe wartości i zasady, na których zbudowana jest UE.

Obejmuje on dorobek prawny UE w zakresie praworządności i praw podstawowych, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz innych kwestii.

Zawarte są w nim także kluczowe kryteria tematyczne, takie jak funkcjonowanie instytucji demokratycznych, reforma administracji publicznej i funkcjonowanie gospodarki rynkowej.

Byrne dodał, że Mołdawia jest wiarygodnym partnerem UE, co potwierdzają postępy osiągnięte od czasu uzyskania statusu kraju kandydującego. Zapowiedział także kontynuację prac nad kolejnymi etapami negocjacji akcesyjnych.

Komisja Europejska wspiera proces akcesji. Celem Kiszyniowa jest sfinalizowanie rozmów do 2028 r. i uzyskanie pełnego członkostwa w 2030 r.





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